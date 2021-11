Kate Middletons bevegelige besøk til Imperial War Museum

Folk og kongefamilien

Hertuginnen av Cambridge besøkte Imperial War Museum onsdag og så to Holocaust-overlevende som allerede hadde møtt hverandre tidligere.

I følge en artikkel Paris-turnering Frankrike Fra Skriving

Kate Middleton besøkte Imperial War Museum i London onsdag. Hertuginnen ble invitert til å offisielt åpne WWII Gallery og Holocaust Gallery, iført det berømte røde valmuemblemet for plikt til å bli husket i Storbritannia, med militære aksenter på blå og hvite Alexander McQueen-kostymer. Muligheten til å finne to rømninger fra leirene i hertuginnen av Cambridge har blitt møtt tidligere. Catherine er stolt over å fotografere dem sammen med barnebarna sine som en del av en fotoutstilling som ble utgitt i februar 2020 i en alder av 75.Th Årsdagen for andre verdenskrig. spurte pressen Mennesker, Steven Frank, sa at Kate Middleton hadde hørt nyhetene om barnebarna hennes. — Hun spurte hvordan de hadde det på skolen., han sa. På det tidspunktet de møttes sa hertuginnen at det var Yvonne og Steven “To av de mest bestemte individene” At hun har møttes av og til og at historiene deres alltid vil være med henne.

Hertuginne av Cambridge Stephen Frank gjenforenes med BEM og fotograferer ham i en generasjon: Portraits of the Holocaust Exhibition @I_W_M i dag ettermiddag pic.twitter.com/qlMk55z3xT