Kate Middletons tilstand er fortsatt kritisk etter lengre sykehusopphold: «Hennes bedring ser alvorlig ut»

Kate Middletons helse er fortsatt innhyllet i mystikk i Storbritannia. Moren til Louis, Charlotte og George ligger fortsatt på sykehus etter å ha gjennomgått operasjon for «planlagt abdominal kirurgi» 17. januar. Restitusjonsperioden hans er foreløpig ikke kjent. Nok til å reise mange spørsmål.

«Vi har blitt fortalt at operasjonen prinsessen av Wales gjennomgikk ikke var knyttet til kreft,» insisterte journalist Chris Shipp overfor Télé-Loisirs. Stephen Byrne, en ekspert på kronede hoder, kunne på sin side ikke skjule sin forferdelse over den lille informasjonen Kensington hadde formidlet. «Dette er veldig motstridende med den anbefalte restitusjonsperioden. På et engelsk sykehus skriver de deg ut etter to dager på grunn av plassmangel, og så bestemmer de seg for å beholde henne i flere uker…», nevnte han til Télé-Loisirs. «Vi vet ikke hva hun ble operert for. Det er for lett å si at det var galleblæren hennes, en cyste eller en mistenkelig svulst.»

De som står ham nær ønsker å være trygge

I spalter for magasinet People har kilder nær kongefamilien bekreftet. – Lengden på tilfriskningen virker alvorlig, men hun er i gode hender. Hun vil få mye omsorg og støtte hjemme, hun er en ung kvinne og jeg er sikker på at hun kommer til å bli frisk, melder en av dem.

En annen påpeker at Kate Middleton er smart når det gjelder å spare penger. «Det er lurt å ta seg tid,» bemerker han. «Vi får ofte beskjed om å komme tilbake på jobb tidlig, og det er skadelig. Det er godt for oss alle å se henne ta fri og komme tilbake til det normale. Vi kan alle lære av dette.»