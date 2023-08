Kate og William mottar nye titler fra kong Charles III

Kong Charles III kunngjorde noen endringer. Fredag ​​11. august delte British Crown Court de nye militære titlene som innehas av aktive medlemmer av kongefamilien etter avgjørelse fra monarken. En endring, forklarte det, «reflekterer det nære forholdet mellom Forsvaret og kongefamilien under Hennes Majestets regjeringstid».

Kong Charles III, som øverstkommanderende for de væpnede styrker, gjenopprettet mange titler. Spesielt ble han sponsor for den britiske marinens hangarskip HMS Queen Elizabeth. Hans kone, The Dronning Camilla Beskytter for Royal Army Chaplains Department.

De Prins William Utnevnt til sjefsoberst for Army Air Corps (Light Aviation i den britiske hæren) og Mercian Regiment of Infantry. Han ble også en honorary Royal Commodore of the RAF Valley. En kjent britisk flyvåpenbase. Med god grunn, en pilot av utdannet, tjenestegjorde kongens eldste sønn tre år i Royal Air Force Valley, basert på øya. Fra Anglesey, Wales.

Kate middleton Nye funksjoner ble også tildelt. Han vil nå være øverstkommanderende for Fleet Air Arm (Royal Navy’s luftfartsarm), oberst-in-chief for 1st Queen’s Dragoon Guards (det walisiske kavaleriregimentet). Hun arvet tittelen Royal Honorary Commodore of RAF Coningsby fra mannen sin. Bestefaren til prinsessen av Wales tjenestegjorde også i Royal Air Force.

bestemmes av Offisiell side av kronen, The Prinsesse Anne, Prins Edward og hans kone Sophie, hertugen og hertuginnen av Edinburgh, har også nye militære oppgaver. Sistnevnte gjenopprettet spesielt tittelen oberst-in-sjef for Royal Irish Regiment, en tittel som tidligere ble holdt av prins Andrew. Hertugen og hertuginnen av Gloucester har også fått nye forbindelser.

Prins Harry tok tittelen

Mens aktive medlemmer av kongelige har fått nye titler, er en av dem fjernet. De Prins HarryEr på reise for øyeblikket På det asiatiske kontinentet, ble formodningen om kongelig høyhet som fortsatt var gjeldende på stedet for kongefamilien fjernet. Siden avreise til Amerika og Forlater sine kongelige plikterHan kan ikke lenger, som sin kone Meghan Markle, bruke predikatet høy status.