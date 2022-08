Kate og Williams ferieproblemer: «Det er på tide å droppe denne kongelige fordelen»

Tar Kate Middleton og prins William for mye ferie? Ifølge britisk presse har paret hatt det bra en stund.

«William og Kates ferieproblem», dømmer Royal Specialist Daniela Elser. Mens prins William okkuperte en stor medieplass sist helg etter Lions seier i EM 2022, ville hertugen og hertuginnen av Cambridge ha foretrukket å skinne med sitt fravær.

«De kan ikke ta nesten 100 fridager i året og fortsatt prøve å selge seg selv som en nåværende hertug og hertuginne.», sier eksperten. Ifølge henne, «Det er på tide at Cambridges gir opp denne kongelige tjenesten».

For noen dager siden påpekte det britiske mediet Express.co.uk at prinsesse Anne (71) har deltatt i flere offisielle engasjementer. hva å gjøre «skam» Kan vi lese til Kate Middleton og prins William? Prins Charles vil gjøre det bedre enn dem på denne bakken.

For hvis de kongelige, teoretisk sett, hadde flere dager fri, ville få tatt alle. «Problemet her er ikke at Kate og William kan ta noen måneder fri i året.Daniela peker på Elceran.