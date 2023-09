Katherine Johnson: afroamerikaneren fra NASA som banet vei for kvinner i matematikk

Den 20. februar 1962, klokken 9:47, ved Cape Canaveral Air Force Base, drev Atlas-raketten Friendship 7-kapselen opp i himmelen over Florida. Med John Glenn om bord, som blir den første amerikaneren som foretar en flytur i bane rundt jorden noen timer senere, et år etter sovjeten Yuri Gagarin.

På den tiden var tilliten til datamaskiner begrenset. Disse er følsomme for mange faktorer, for eksempel strømbrudd. Før han drar, ber astronauten om å sjekke alle datamaskinberegningene av kapselens bane, fra start til baneinngang… for hånd. Og for dette stoler han bare på én person: Katherine Johnson, en svart matematiker i et miljø med hvite menn. John Glenn sier dette: «Hvis hun sier at de er i orden, så er jeg god til å gå.«.

Etter Gagarin vil den amerikanske kopien bli en romlegende av en rekke årsaker, hvorav noen er helt usannsynlige. Blant hovedpersonene er svarte kvinner, inkludert den talentfulle matematikeren Katherine Johnson. Hans rolle vil være avgjørende for erobringen av verdensrommet, og karrieren vil være en åpning mot et større mangfold innen vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk.