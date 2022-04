Kathy forventet ikke dette da hun bestilte burgeren sin via UberEats (bildet)

Cathy, en 25 år gammel engelsk kvinne Hangover, og kjæresten Craig bestemte seg for å behandle sykdommen med fett ved å bestille to menyer på McDonald’s via UberEats. Men når du tar burgeren ut av emballasjen og deler den i to, for å dele, blir det en skuffelse…

Et gigantisk «hårete» insekt var dødt inni, som solen viste. Moth, sa hun. Det ekle paret bestemte seg for å kaste hele måltidet i søpla. «Ærlig talt, jeg følte meg kvalm. Hvordan la ikke personalet merke til det? Det verste var at vi ba om å gjøre endringer på burgerne våre, så de måtte gjøres med en gang. Jeg er veldig forbanna,» sa hun.







Paret sendte inn en klage og ble kompensert av McDonald’s.

På sin side forklarte en talsperson for McDonald’s Storbritannia: «Mattrygghet er av største betydning for oss. Vi legger stor vekt på kvalitetskontroll, og følger strenge standarder for å unngå eventuelle feil, så vi beklager å høre denne kundens opplevelse. Så snart restauranten ble informert om dette, ble kunden tilbudt full refusjon. Vi oppfordrer kunden til å kontakte vårt kundeserviceteam slik at vi kan undersøke nærmere. »