Kathy Hochul lover å endre ‘giftig’ kultur mens hun venter på å bli guvernør i New York | Kathy Hochul

Kathy Hochul skal bli New Yorks første kvinnelige guvernør Andrew Cuomo Han har trukket seg fra anklager om seksuell trakassering og sa at han vil arbeide for å endre den “giftige” arbeidskulturen ved statens toppkontor.

Demokraten, som har fungert som løytnantguvernør siden 2015, sa: “Mitt løfte til alle i New York er at jeg vil kjempe for deg som et helvete hver dag, her og nå.” Det er et ukjent ansikt for mange i byen, sa han til en pressekonferanse onsdag.

Hochul, 62, sa at hun og Cuomo ikke var “fysisk eller på annen måte” nære.

Han sa at det ikke var noe sted i hans administrasjon for noen Cuomo -hjelpere som var involvert i den uetiske oppførselen fra riksadvokatens undersøkelse av hans oppførsel overfor kvinner.

“På slutten av min periode, når den slutter – vil ingen beskrive ledelsen min som et giftig arbeidsmiljø,” sa Hochul.

Cuomo, 63, kunngjorde tirsdag at han vil trekke seg i stedet for å bli stilt for oppsigelse etter å ha anklaget statsadvokat Lydia James for seksuell trakassering av 11 kvinner.

Cuomo benekter at han har rørt noen på en upassende måte. Men han sa at det ville være bedre for statsledere å gå til side for å “komme tilbake til makten” ettersom regjeringen fortsatt er i en epidemisk krise.

Når Cuomos fratredelse trer i kraft, blir Hochul statens første kvinnelige guvernør på 13 dager. Hun innrømmet at hun ikke var fornøyd med to-ukers skiftet, og sa: “Det var ikke det jeg hørte. Imidlertid ser jeg frem til en jevn overgang, lovet han,” siterer Cuomo.

Hochul har opprettholdt en moderat profil som løytnantguvernør i en stat under kommando av Cuomo og tiltrukket oppmerksomhet. Likevel sies det at han har et vell av erfaring innen detaljpolitikk og er godt likt av sine jevnaldrende. Fra 2011 til 2013 tjenestegjorde Hochul i kongressen som representerte Buffalo Area District.

“Løytnant guvernør Kathy Hochul Han vil være en ekstraordinær guvernør, ”sa New York Senator Kisten Gillibrand til journalister på US Capitol tirsdag. “Hun er en kongresstatskvinne og har vært løytnantguvernør de siste årene. Hun forstår problemene og behovene til staten vår.”

Ettersom forskjellige distriktsadvokater i New York veier tyngdepunktet for de straffbare anklagene mot Cuomo, søker de informasjon om en etterforskning som er overvåket av riksadvokat Lydia James ‘kontor. Hochsul ble spurt om han ville vurdere å benåde Cuomo hvis anklagene ble henlagt.

“Jeg skal fortelle deg det nå, jeg snakker om min visjon for staten New York. Det er for tidlig å holde samtalene,” sa han.

Ledere i statslovgiver har ennå ikke sagt om de planlegger å droppe en tiltale som har pågått siden mars og ikke vil ende i løpet av de neste ukene.

I tillegg til å undersøke hans oppførsel med kvinner, har påtalemyndigheter som er ansatt av statslovgiver undersøkt om administrasjonen håndterte data om Govt-19 dødsfall på sykehjem og misbrukte personalet hans når han skrev en bok om kumo-epidemien.

Republikanerne har oppfordret den demokratisk kontrollerte lovgiver til å gå med anklagen for å hindre Cuomo i å komme tilbake til makten.

På pressekonferansen anerkjente Hochul den voksende trusselen fra Delta -sjangeren og oppfordret forente New York -borgere til å kjempe mot den. “Det kommer til å ta oss alle til å beseire det,” sa Hochul, før han erkjente behovet for å holde innkommende skolefolk trygge. “Det vil få oss alle til å jobbe sammen,” sa han.