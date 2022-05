Katie, 33, var medvirkende til å avsløre det første bildet av et svart hull i sentrum av galaksen vår: «Dette er begynnelsen»

I en alder av 33 har Katie Booman allerede spilt hovedrollen i to massive science fiction-filmer: Etter å ha avslørt det første bildet av et svart hull i 2019, spilte hun en nøkkelrolle i den uutgitte filmen, som ble avslørt torsdag. I sentrum av vår egen galakse kalt Sagittarius A *.

For noen år siden ble han verdenskjendis og ble til og med invitert til den amerikanske kongressen. Han er nå ekspert på databehandling ved Caltech University i California, og er en del av det største internasjonale samarbeidet for å gjøre denne prestasjonen mulig, Event Horizon Telescope (EHT).

Teamet hans er ansvarlig for å rekonstruere det autentiske bildet, fra de enorme dataene som er samlet inn av teleskoper rundt om i verden.

AFP snakket med henne kort tid etter at den nye filmen ble sluppet.

For deg, er uttrykket til denne andre svarte hullfilmen mindre spennende enn det første bildet?

Det første bildet er spektakulært fordi vi så det sorte hullet for første gang. Men jeg tror at Holy Grail for the Event Horizon-teleskopet alltid bør ha et bilde av Skytten A *.

Fordi vi har mer informasjon om hvordan Sgr A * ser ut, andre vitenskapelige observasjoner (f.eks. rotasjon av stjerner rundt ham, forfatterens notat). Så å se på bildet gjør det lettere å sammenligne hva vi forventet basert på våre tidligere observasjoner og teorier.

Det er derfor, selv om dette er den andre filmen vi viser, er den faktisk veldig spennende fordi vi kan bruke denne til å teste vår forståelse av tyngdekraften ytterligere.

Hvorfor var det så mye vanskeligere å få et bilde av «vårt» sorte hull enn M87 *, som fortsatt er så langt unna?

Vi la merke til begge i samme uke i 2017. Men det tok oss lengre tid å lage Sgr A *-bildet enn M87 *.

Sgr A * Mange ting gjør det vanskelig å ta et bilde. Først observerer vi det sorte hullet gjennom galaksen vår. Det vil si at det forstyrrer dannelsen av gass i galaksen. Som å se ut av et iskaldt vindu, for eksempel i regnet.

Dette er en av utfordringene. Men det vanskeligste vi må møte er at det sorte hullet dannes veldig raskt. Gassen rundt M87 * og Sgr A * beveger seg med omtrent samme hastighet. Men hvis det tar dager eller til og med uker for Sgr A * å komme seg rundt M87 *, utvikler den seg hvert minutt.

Hvorfor tiltrekker sorte hull oss så mye?

De bryter det vi vet på jorden. Lys kan ikke engang unnslippe fra dem, og de forvrenger romtiden rundt dem. De er en mystisk ting, jeg tror de fanger fantasien vår.

Hva er kulere enn å jobbe i sorte hull? Å ta et bilde av noe du ikke bør se … jeg synes det er fascinerende.

Hva forventer du mest i fremtiden? Bildet av det sorte hullet?

Jeg tror dette bare er begynnelsen. Nå som vi har disse ekstremtyngdekraftslaboratoriene kan vi forbedre verktøyene og metodene våre slik at vi kan se flere av dem og gjøre flere vitenskapelige eksperimenter.

Vi har gjort det første forsøket på å få en film, vi har gjort store fremskritt, men vi er ikke på et punkt hvor vi kan si ennå, Sgr A * ser slik ut minutt for minutt. Så vi skal prøve å legge til nye teleskoper til verden og samle inn mer data slik at vi definitivt kan vise noe vi vet.