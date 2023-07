Keen V ble tvunget til å stoppe konserten etter fem sanger: «I’m disgusted»

Keen’V spilte en konsert på Marmande i Lot-et-Garonne fredag ​​kveld. Men ingenting gikk som planlagt. Faktisk tvang gjentatte tekniske problemer sangeren til å stoppe showet etter fem sanger.

Da publikum uttrykte sin misnøye (selv om konserten heldigvis var gratis), var ikke sangeren fornøyd og dro uten å si farvel. «Vi ble tvunget til å stoppe showet under «Ne Baars Paas». Det er den femte tittelen, så det er i begynnelsen av showet,» forklarte han på Instagram.

Før du legger til: «Hver sang, lys, lydanlegg og mikrofon ble slått av i tre minutter. For første gang sa vi til oss selv: «Ok, det vil skje». Men ved det femte kuttet bestemte vi oss for å dra. Jeg er like trist, kvalm og skuffet som deg. Vi laget veien, jeg ønsket å finne publikum til Marmande», avslutter kunstneren.

Merk at på lørdag, dagen etter denne feilen, ga byen Marmonte ut «en veldig oppriktig unnskyldning etter den tekniske hendelsen som forstyrret konsertkvelden». «En teknisk løsning ble forsinket, noe som dessverre ikke tillot Keenevy å fortsette med konserten sin. Vi har allerede startet en etterforskning for å forstå de eksakte årsakene til hendelsen slik at den ikke skjer igjen,» sier tjenestemenn.