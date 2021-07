Kemar Mowatt avanserer 400 meter hekk ved OL i Tokyo

TOKYO – Den første dagen i friidrettsaksjonen under OL i Tokyo ble Arkansas alumn Kemar Mowatt avansert til semifinalen på 400 meter hekk, som spilles søndag kveld (JST), og den vil bli vist klokken 07:05 (CT).

Razorback -alumner Shafiqua Maloney og Dominique Scott løp også i den første friidrettsøkten i henholdsvis første runde på 800m og 5000m.

Mowatt vil konkurrere i det første av tre semifinaleheat fra bane 9. Åpningen på 400 m hekkeserie inkluderer også verdensrekordholder Karsten Warholm i Norge i bane 7. sammen med amerikansk mester Rai Benjamin i bane 5. Avansement til finalen er 2 første i hver serie og de neste 2 raskeste tider.

I den første runden på 400 meter hekk la Mowatt tiden 49,06 for å slutte på fjerdeplass i åpningsheatet og tjene en automatisk kvalifisering til semifinalen. Qatars Abderrahman Samba hevdet heatet på 48,38 mot brasilianske Alison dos Santos (48,42) og Algerias Abdelmalik Lahoulou (48,83).

Samba og dos Santos tider var de to beste tidene totalt blant de fem heatene som ble spilt. Mowatts innsats på 12. plassth blant de 24 hekkeløperne som avanserte.

50m intervalldivisjonene i løpet viser at Mowatt delte den raskeste starten på 50m (6,4) og 100m (11,7) med Ludvy Vaillant fra Frankrike, men falt til femteplass med 300m (35,8) og delte den fjerde på 350m (42,3) før passerte Vaillant (49.23) med et par skritt i løpet av siste etappe av løpet.

Maloney var den første Razorback i aksjon på Olympiastadion, og returnerte til der hun bar Saint Vincent og Grenadines flagg under åpningsseremonien. Hun løp i det femte heatet på 800 meter, og løp 2: 07,89 for å plassere sjuende i heatet og 41S t generell. Maloneys divisjoner med 200m mellomrom inkluderte 28,7, 1: 01,5 (400m) og 1: 33,7 (600m).

Scott kjørte over natten i Tokyo, og Scott la ut en tid på 15: 13,94 for 13. plass.th i andre heat på 5000 m og plassert 26th generell. Topp 5 av hvert av de to heatene og de neste fem raskeste tidene gikk videre til finalen. Divisjonene for Scott på hver 1000m inkluderte 3: 04,1, 6: 07,4 (2k), 9: 12,3 (3k) og 12: 13,3 (4k).

OL i Tokyo | Planer i Arkansas

Dag 1 – fredag ​​30. juli NBC Broadcast Athlete (CT) | Utfall

10:25 W 800m Runde 1 Torsdag, 20:25 Shafiqua Maloney (7th i varme, 2: 07,89) 11:25 M 400m hekk Runde 1 Torsdag, 21:25 Kemar Mowatt (4th i varme, 49,06) FRAMGANG 19:00 s. M. W 5000m Runde 1 Fredag, 5:00 Dominique Scott (13 årth i varme, 15: 13,94)

Dag 2 – lørdag 31. juli

09.00 W 400m hekk Runde 1 Fredag, 19:00 Sparkle McKnight (4th varme, bane 4)

Dag 3 – søndag 1. august

21:05 M 400m hekk Semifinale Søndag, 07:05 Kemar Mowatt (1S t varme, bane 9)

Dag 4 – mandag 2. august

19:20 Stavhvelv W Kvalifikasjon Mandag, 5:20 Sandi Morris, Tina Sutej 20:35 W 400m hekk Semifinale Mandag, 06:35 (Sparkle McKnight)

Dag 5 – tirsdag 3. august

12.20 M 400m hekk ENDELIG Mandag, 22.20 (Kemar Mowatt) 19.15 Skuddskudd M Karakter A Tirsdag, 5:15 Ryan crouser 20:40 Skuddskudd M Klasse B Tirsdag, 6.40 Ryan crouser

Dag 6 – Onsdag 4. august

11:30 W 400m hekk ENDELIG Tirsdag, 21.30 (Sparkle McKnight)

Dag 7 – torsdag 5. august

11:05 Skuddskudd M ENDELIG Onsdag, 21:05 (Ryan Crouser) 11:30 Relé M 4 × 100 Runde 1 Onsdag, 21.30 Kris Hari – Danmark 19:20 Stavhvelv W ENDELIG Torsdag, 05:20 (Sandi Morris, Tina Sutej)

Dag 8 – fredag ​​6. august

22:50 Relé M 4 × 400 ENDELIG Fredag, 08:50 (Kris Hari – Danmark)

Dag 9 – lørdag 7. august