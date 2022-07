Kevin Borley inviterer seg selv til Nelson Monforts mikrofon … for å kritisere det franske konføderasjonen

Mens Belgia strålte med en historisk innsamling av tre medaljer (et gull og to bronse) ved friidretts-VM i Eugene, så våre franske naboer dystre ut. Bare tikampen Kevin Meyer brakte tilbake en sjarm til tricolorene.

På slutten av 4X400m-finalen søndag kveld, ble den franske stafetten, som endte på en skuffende 7. plass, kalt til Nelson Monforts mikrofon i France 2 for å forklare deres dårlige prestasjon. Kevin Borley grep direkte inn for å forsvare de franske rytterne: «Hvis jeg kunne, burde den franske føderasjonen vært mer oppmerksom [à ses athlètes]. Han burde la dem løpe individuelt for å få erfaring, og da vil de ta bedre avgjørelser i stafetten.» Før de blir takket av sine konkurrenter for disse ordene.

Det franske forbundet ble sterkt kritisert under disse verdensmesterskapet for å pålegge sine utøvere et for høyt minimum til å konkurrere i verdensmesterskapet. Dette er tilfellet for fakkelbærere som ikke kan stille opp individuelt mer enn 400 meter. For noen dager siden, ved mikrofonen til 10 000 m-løperen Nelson Monfort, hadde Jimmy Grazier lite å si om det franske forbundet.