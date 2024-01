Kevin De Bruyne beste belgiske spiller i utlandet: «Endelig har jeg gullskoen»

Det viste seg å bli kveldens mest spennende valg for Belgias beste i utlandet. Vil vinneren være en veteran fra den gylne generasjonen – Kevin De Bruyne – eller en unggutt som gjør skade i Premier League – Jeremy Toku – eller Bundesliga – Lois Obanta?

Til slutt var det KDB – en tre ganger vinner tidligere – som vant. Imidlertid var Manchester City-knutepunktet ute i fire og en halv måned etter hamstringoperasjonen etter å ha plukket opp tre belastninger på noen få måneder.

Golden Boot-resultater: Alderworld vinner cupen, Wullert gjenvinner tronen, KDB er den beste djevelen i utlandet!

De Bruyne fortsatte med å score syv mål til og ga 17 målgivende pasninger for City i 2023. Og klubben hans vant fem priser.

For De Bruyne er dette 4. gang han blir kåret til beste spiller i utlandet. Men dette var første gang han fikk den ekte gullstøvelen. De siste årene har våre beste djevler som spiller i de største mesterskapene følt at de fortjener en mer prestisjefylt premie enn et enkelt lite trofé.

Nummer 2 er Citys andre store åpenbaring, Doku (21 år). Overført fra Rennes for 60 millioner, imponerte han treneren sin, Pep Guardiola, som ikke forventet at han skulle tilpasse seg så raskt til City-fotballen. Etter å ha scoret fem ganger mot Bournemouth (1 mål og 4 assists), så han ut som favoritt nr. 1 til dette trofeet, men hans første skade på seks måneder bremset ham. I 2023 har han scoret 11 mål og gitt 10 assist.

Bronsevinneren var Lois Opanda. I gjennomsnitt har de røde djevlene scoret 29 mål i 2023. Bare syv spillere i Europa har scoret mer enn ham.