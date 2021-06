Kevin De Bruyne er en mester i skanning: Geir Jordet om vitenskapen bak viktigheten av visjon og persepsjon i fotball Fotballnyheter

Kevin De Bruyne scoret Belgias seiersmål mot Danmark, men det var assistenten for uavgjort som fikk mest oppmerksomhet. Hans første berøring etterlot to forsvarere på dekk. Hans andre fant Thorgan Hazard for tap-in. Det var et trinn få hadde sett.

I Norge begynte TV-kommentatorer å lure på hvordan De Bruyne hadde lagt merke til kollegaen da han så ut til å konsentrere seg om ballen. Snart spekulerte de i at midtbanespilleren måtte ha øyne på nakken.

Geir Jordet kunne bare smile når han hørte på kommentarene hjemme. Han visste hemmeligheten. De Bruyne har mestret skanningskunsten, den lille bevegelsen i hodet der en spiller midlertidig ser bort fra ballen og samler informasjon som forberedelse til å motta den.

“Jeg elsker det eksemplet,” sier Jordet. Himmelsport. “Det var en fantastisk pasning på slutten, men de sa at jeg hadde valgt pasningen uten å se. Jeg visste at de tok feil selv når jeg så den live fordi jeg hadde sett den skannet som forberedelse til målet.”

Jordet er ikke bare en ekspert på emnet, han var den første som faktisk studerte det. Professor ved Norges idrettshøgskole, gjorde sin avhandling og doktorgrad om rollen som visjon, persepsjon og forventning i eliteprestasjoner. For ham er dette en 23 år lang reise.

“Jeg begynte å studere dette i 1998. Alt dette arbeidet har samlet seg, vi har jobbet mye med det, men verden visste egentlig ikke om det før vi begynte å publisere vår forskning i vitenskapelige tidsskrifter for tre eller fire år siden. Nylig, det har blitt mer populært “.

For omtrent et tiår siden fikk Jordet og hans team av studenter i Holland tak i Sky Sports Player Camera Bilder. De spores situasjoner som involverte 118 Premier League-spillere og sammenlignet hyppigheten av skanningen deres med nederlandske amatørspillere.

“Det var en av de første store studiene vi gjorde, og vi fant ut at skanning er forskjellig mellom spillerne,” forklarer Jordet. “Vi fant ut at Premier League-spillere var betydelig bedre på dette enn nederlandske amatørspillere, overraskende nok.

“Men vi fant også at de beste spillerne i Premier League var bedre på dette enn andre spillere i Premier League. I det prøven var nummer én og to Frank Lampard og Steven Gerrard. De var de to beste skannerne. Det forteller du noe. “.

Lampard er et interessant eksempel fordi da han ble presentert for funnene i Jordets undersøkelse, hevdet han at han ikke visste at han gjorde det. Først når han ble presset, husket han at faren gjentok et ord til ham da han var en ung spiller. Bilder. Bilder. Bilder.

“Det jeg ofte har kommet over er at mange av spillerne som anser seg virkelig gode på det, deler den samme historien. De ble fortalt eller oppdaget at det var viktig i en veldig ung alder, og når du begynner tidlig har du en fordel over andre.

“Jeg husker et intervju med Glenn Hoddle og en oppdagelse han gjorde da han var en ung spiller som så på Jimmy Greaves. Han så ikke på ballen, ville Hoddle si, han fortsatte å se over skulderen. Han skjønte at det var viktig. Det er en veldig historie. typisk.

“Det var tydeligvis noe Lampard ble utsatt for i en ung alder, men så ble det en vane. Som alle evner blir det automatisk etter en stund, og det gjør du bare. Det er tilfellet med mange av disse. Spillere Noen av dem gjør dette og tenker ikke på det.

“Skanningen forteller oss ikke alt fordi den åpenbart er veldig kompleks, men den gir oss et lite vindu inn i bevissthetsprosessen for visjonen som disse spillerne har. Det er et glimt av i hvilken grad disse spillerne er klar over sitt miljø. . “

Bilde:

Phil Foden har en imponerende speiderevne for en spiller på hans alder.



Jordet ser denne egenskapen hos noen av de beste unge spillerne i verden. Å løse dette raskt kan skille dem fra resten. “Se på Jude Bellingham. Se på Phil Foden, som er utmerket på dette. Kylian Mbappé har fantastiske skanneevner. Erling Haaland er utmerket på det.

“Mbappé og Haaland er utrolig imponerende fordi du normalt ikke ser fremover skanne like mye som de to. Studiene jeg har gjort i Premier League, så disse er de beste spissene, viser at de fremdeles ligger litt bak de to . gutter. ” . “

Det er mer enn bare skanningsfrekvensen, men den nøyaktige tidspunktet for skanningen er også viktig. En spiller skiller seg fremdeles ut for Jordet, og lærer til og med professoren selv en ting eller to om nyanser og detaljer som er involvert i vitenskapen om skanning.

“Den første spilleren som virkelig viste meg hvordan jeg skulle gjøre det, var Cristiano Ronaldo. Jeg så ham live i en Champions League-kamp i København for noen år siden, og det slo meg så mye at timingen hans var som en klokke, som en metronom som følger rytmen.

“Lagkameraten hans ville berøre ballen og umiddelbart se bort. Så ville han se tilbake på neste berøring. Du berører ham og han ser bort. Berør, se bort. Han var den første som fikk meg til å innse. Hvor komplisert dette er.” . Det er veldig vanskelig å trene det. “

Bilde:

Øyeblikket for skanning av Cristiano Ronaldo er det som skiller seg ut



Det er hjertet av problemet for de som håper å utnytte Jordets kunnskap. Han deltar på trenertreningsverksteder, er sterkt involvert i utviklingen av norsk fotball og har samtaler med trenere fra hele verden. Men å lære dette er komplisert.

“Hvis du starter dette i ung alder, vil du definitivt ha en fordel. Jeg har gjort opplæringsstudier der vi ser at selv med høyt nivå voksne er det ganske enkelt å få en ganske god innvirkning raskt. Men du må jobbe mer om det for at det skal dra nytte.

“Det jeg mener med det er at det er ganske enkelt å få spillerne til å doble skanningsfrekvensen. Men det tar lengre tid å assimilere den informasjonen, ikke bare se på, men oppfatte hva som skjer og til slutt bruke den til å lede din oppførsel.”

Med det i tankene har han bidratt til å utvikle et virtuelt virkelighetsverktøy, Be Your Best. “Det er noe du lettere kan kontrollere i et virtuelt virkelighetsmiljø. Med dette verktøyet får du tilbakemelding på det spesielle aspektet ved skanningen, som frekvens eller tid.”

Dette kan transformere trening, men denne relativt nye forståelsen av viktigheten av skanning kan også være katalysatoren for dramatiske endringer i måten forsvarere blir valgt i årene som kommer. Det har lenge vært et problem for rekruttering av ansatte.

Etter år med fokus på laget i besittelse, håper Jordet fokuset vil skifte til skanning, eller mangel på det, til spillerne på laget som er ute av besittelse. Funnene kan belyse hvorfor verdens beste forsvarere er bedre enn resten.

“Jeg mistenker at det er mange, mange flere feil som gjøres på det høyeste nivået i spillet som et resultat av utilstrekkelig skanning i den defensive fasen av spillet enn vi er klar over. Når det andre laget har ballen, gjør spillerne feil. hele tiden.

“Emil Forsberg scoret et mål mot Polen, som var et klassisk tilfelle der forsvaret ikke skannet, ikke samlet informasjon om deres posisjon under hele angrepet som ledet opp til målet. Det er noe du ser mye. Det er neste grense . “

I mellomtiden må forsvarere fortsette å forholde seg til De Bruyne og de spillerne som alltid ser ut til å være et skritt foran uten å se.

Bilde:

De Bruyne leverer imponerende assistanse for Belgia mot Danmark



Når det gjelder Jordet, nyter han euroene selv i fravær av Norge. Men vil du noen gang kunne se på TV og la øynene dine følge ballen?

“Jeg ser aldri etter skanningen. Det er alltid en del av det. Men det er å se og det er å se. Hvis jeg bare ser på en fotballkamp og jeg er investert i resultatet, investert i laget, vil jeg gjøre den.” gjør det andre gjør og observer ballen og det generelle spillemønsteret.

“Men for å se disse tingene, må du se på spilleren lenge før han mottar ballen. Hvis du ikke gjør det, vil du savne mange ting.”

Han var glad for å se De Bruynes raske skanning mot Danmark i sanntid. Det var først da han så filmene i sakte film neste morgen at han skjønte sannheten.

“Der jeg tok feil er at jeg trodde jeg hadde skannet det en gang,” legger Jordet til.

“Da jeg så tilbake på hele angrepet, bare så på ham, oppdaget jeg at han hadde skannet fem ganger. Det var fire ekstra skanninger jeg hadde savnet når jeg så på ham live, fordi jeg så på ham som en normal person. Det er derfor folk savner det. “