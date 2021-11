Kévin De Bruyne er lik Eden Hazard

Han er rangert som 9. i Ballon d’Or-rangeringen for 2018-utgaven, like bak Eden Hazard. På dette tidspunktet burde Kevin de Bruyne få en ny hedersplass. For det åttende, like før Kylian Mbabane, men like bak Mohamed Salah, ville Manchester City-spilleren uten tvil drømt om et bedre utfall dersom han hadde blitt reddet fra skade.

Dette er tre år til, i samsvar med Eden Hazards rangering av Enzo Schiphos beste belgier siden 6. plass i 1990. 4. plass sikret av Paul von Himst (1965) og Wilfried von Moyer (1980). Minst tolv ekstra måneder.

I følge Romelu Lukaku, den eneste belgieren som kom til de siste 30 finalistene for Ballon d’Or, endte han på 12. plass. Det er en god avgjørelse å vite at dette er hans første utnevnelse blant finalistene. Spissen vinner, Chelsea, årets klubbtittel.

Thibaut Courtois vil på sin side ikke være fornøyd med sin avgjørelse i Yacht Cup, som premierer den beste keeperen. Real Madrid-keeperen er eliminert fra topp 10 i 2019, men fjerner bare 8. plassen.

Jeremy Toku så resultatene fra den fjerde og siste Red Devil-kvelden. Han ble kåret til en av de ti beste spillerne under 21 år for Copa del Rey, og endte på niendeplass med den statsdrevne spissen Giovanni Raina (Dortmund).