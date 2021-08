Kevin de Bruyne: Pep Cardiola sier at Manchester midtbanespiller er tvilsom for Norwich på grunn av ankelskade | Fotballnyheter

Ifølge Ben Cardiola ble Kevin de Bruyne utelukket fra Manchester Citys Premier League -kamp mot Norwich lørdag.

De Bruyne pådro seg en ankelskade mens han var på internasjonal tjeneste med Belgia på U Pro 2020.

Kom av benken da han var 30 år gammel Tottenham Citys nederlag i åpningsdagen sist helg Men han savnet trening på fredag.

Bruk Chrome -nettleseren for en mer tilgjengelig videospiller

Gratis å se: Høydepunkter i Tottenhams seier over Manchester City i Premier League



“Nei, han kunne ikke trene i dag,” sa bysjef Cardiola. “Litt irritasjon, så får vi se i morgen.

“Kevin har fortsatt et problem med ankelen, så la oss se hvordan han føler det i morgen.”

Byens midtbanespiller Ilke Gundogan trente i Tottenham etter et skulderproblem, men Phil Foden er fortsatt utilgjengelig etter å ha pådratt seg en fotskade mens han var på vakt i England i sommer.

‘Lewandowski? Neste spørsmål ‘

Bruk Chrome -nettleseren for en mer tilgjengelig videospiller

Pep Cardiola sier at hans tidligere spiss Robert Lewandowski blir Bayern München -spiller denne sesongen



Cardiola nektet å snakke om Robert Lewandowski Bayern München -spiss ønsker en ny utfordring Hold deg unna klubben.

Sky Sports News Lewandowski, som fylte 33 år lørdag, er fornøyd i Bayern, men ønsker å flytte til en annen europeisk toppklubb før han er 35 år.

Rangeringen av de tyske mesterne er designet for å forme ham til kontrakten hans utløper i 2023.

Bruk Chrome -nettleseren for en mer tilgjengelig videospiller

Paul Gilmore Lewandowski fra Sky Sports sier at han ønsker en ny utfordring fra Bayern München, men den tyske klubben anslår ham til mer enn 100 meter



Den polske internasjonale har scoret 67 mål på to sesonger under den tidligere Bayern -sjefen Cardiola. På spørsmål om Lewandowski var interessert i å signere, svarte Spinard: “Det neste spørsmålet.

“Lewandowski er en nøkkelspiller for Bayern München, som blir i Bayern München.”

City leter etter en spiss etter Sergio Agueros avgang, og til tross for deres forsøk på å signere Harry Kane i sommer, er en avtale for Tottenham -spissen ennå ikke ferdigstilt.

Cardiola lagt til Ast 100 m Jack Greelish fra Aston Villa Og keeper Scott Carson har 11 dager på seg til å lukke det nåværende vinduet på laget.

“Absolutt [I would be happy with the current squad]. Mer enn glad, “sa han. Med unntak av Jack Grilish for Sergio Aguero, er det samme sesong som vi hadde forrige sesong.”

Bruk Chrome -nettleseren for en mer tilgjengelig videospiller

Idrettsutøver David Earnstein sier det er lite sannsynlig at Harry Kane vil forlate Tottenham i sommer blant Manchester Citys interesse



Følg sommerens overføringsvindu med Sky Sports

Du kan følge alle de siste overføringsnyhetene og ryktene i vårt engasjement Flytting sentral blogg På Sky Sports ‘ Overvåk digitale nettsteder, så vel som all utvikling Sky Sports News.

Strøm de største øyeblikkene nå i flere måneder med 25 p / m (vanligvis £ 33,99 p / m) – alt uten avtale.