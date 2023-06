Kevin De Bruyne setter Manchesters gater i brann: Red Devils» kaptein tar til stranden under lagets parade

Til tross for det typiske manchuriske regnet, ble ikke publikumsgleden over Manchester Citys hattrick-seier under mandagens byparade dempet.

Champion of England 20. mai, som vant FA-cupen 3. juni, la Citizens til den første Champions League i sin historie på lørdag mot Inter Milan (1-0), og utlignet en prestasjon kun oppnådd av deres naboer United i rødt. 1999 var den mest suksessrike i Storbritannia så langt.