Kevin de Bruyne sier mellom Balon d’Or, landslag og Euro-skade: “Jeg er stolt av det vi har oppnådd med Belgia”

To uker før Ballon d’Or snakket Kevin de Bruyne om alle emner i månedsbladet Frankrike fotball, Arrangør av trofeet. Den røde djevelen, som er på listen over tretti nominerte, har tapt i finalen i Champions League og han føler det er urettferdig å bli eliminert fra EM-kvartfinalen. Bevis for tvetydighet.

“Tenk deg at jeg ikke ble skadet i Champions League-finalen, vi avsluttet sterkt, vi ville vinne. Så alt holder seg om tretti minutter? Fordi jeg var ute av 70 fulle kamper? Jeg vet hvordan det fungerer. Alle har grunner til å stemme på denne eller den spilleren deres.”

— Jeg husker ingenting fra sjokket til neste morgen.

Midtbanespilleren kom tilbake til skade mot Rudy og Portugal, og etter EM trengte han å puste inn et stadig tettere program.

“Da jeg fikk denne taklingen mot Portugal, trodde jeg ikke det ville være så alvorlig. Tre dager senere måtte vi vente 13 timer for å ta avgjørelsen om å spille mot Italia (1-2). Så kom ferien. Den hadde så rett. Men mot Tottenham, for min restitusjon (15. august, 0-1) spilte jeg i ti minutter og kunne ikke gå dagen etter, bortsett fra smertene, men det var så mye mer, som stikksår. La oss “Jeg hadde to uker, og en internasjonal våpenhvile i september, og ting er bedre der.”

De Bruyne sier at han ikke lenger husker sjokket han hadde med Rudy. “Jeg husker ingenting fra sjokket, øyeblikket jeg våknet, neste morgen, husker jeg, det var alt. Jeg var så glad for å kunne spille Euro så fort igjen. Det er det jeg liker. Husk. Jeg hadde en følelse av at jeg spilte bra. Så var det denne taklingen, jeg vet at den nesten er over.”

“Hvis vi snakker om Belgia, har vi ennå ikke vunnet trofeet, men vi er ikke langt unna.”

Hvis han går med på å spille mot Italia “Selv om jeg ikke kunne forlate, var det ikke den beste ideen med karrieren hans”, Manchester City-spilleren gjorde det samme for å vinne den europeiske tittelen. Det er ikke nok å være stolt av eventyr gjennom valg.

“Folk snakker alltid om titler, men vanskelig å vinne! Hvis vi snakker om Belgia, er jeg allerede stolt av det vi har oppnådd. Vi er et lite land, vi har ennå ikke vunnet trofeet, men vi er ikke langt unna. Du har de beste spillerne, det samme for England, Italia eller Spania.

“Jeg gir flere dårlige enn gode baller”

Den tidligere Gencois diskuterte livet hans. Den unge mannen, i 30-årene, forklarte hvordan han endte opp med å bli en topartisan. “Jeg slo alle blomstene deres med ballongen min! Hjemme forsto foreldrene: det var to mål, men ingenting annet. Men rundt hagen vår var det planter i nabolaget som de ikke likte. Jeg fikk beskjed om å leke med venstre fot, som til slutt hjalp meg på veien.”

Den belgiske landslagsspilleren er stolt av talentet sitt. “Jeg gir dårligere enn gode baller. Noen ganger er det vanskelig å finne den rette kombinasjonen. Men det spiller ingen rolle for meg. Noen pasningsprosent, liker å tenke på slike ting., jeg bryr meg ikke. Selvfølgelig skal jeg ikke tape sytti baller i et spill. Jeg kan se det spille dårlig, men risiko er en del av det. Mitt spill.