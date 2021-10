Kevin Owens takker fansen for deres støtte og avslører når han vil trekke seg

Kevin Owens takket fansen for deres støtte etter WWE RAWs flaggskiparrangement, Fatal 4 Way Ladder-konkurransen som vil avgjøre Challenger nr. 1 for Big E World-tittelen, og sa at han vil fortsette å bryte. Så lenge han kan yte sitt beste.

“Jeg vet ikke hva jeg skal si annet enn å takke dere alle for deres fortsatte støtte og sympatimeldinger. Det betyr virkelig mye. Dagen jeg slutter å gi alt i denne ringen er dagen jeg drar. Ikke et sekund ennå. PS Ray Mysterio er best. ”

Jeg vet ikke hva jeg skal si annet enn å takke for din fortsatte støtte og gode ord. Det betyr virkelig mye. Dagen jeg slutter å gi alt i den ringen er dagen jeg drar. Ikke et sekund snart. PS Rey Mysterio er best. – Kevin (FightOwensFight) 26. oktober 2021

Den vakre hyllesten og urokkelige støtten fra mange fans til ham under hans fantastiske opptreden på RAWs hovedbegivenhet og Kevin Owens respons, for ikke å nevne ordet Ray Mysterio, er så vakker.

https://www.youtube.com/watch?v=50MqpOSTrXc

Bildekreditt: WWE