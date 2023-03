Kevin rykker opp i nærheten av arbeidsplassen sin… og tror ikke sine egne øyne når han går tilbake til bilen sin: «Dette er helt sprøtt»

Kevin tok til det sosiale nettverket Reddit for å forklare sin misnøye etter å ha funnet den ubehagelige lappen på frontruten til den parkerte bilen hans.

Da han kom tilbake til bilen etter jobb, fant han en lapp på frontruten som ikke var særlig hyggelig: «Du sperrer oppkjørselen vår, ikke stopp her igjen», sto det. Men et bilde lagt ut av Kevin viser at han ikke blokkerte oppkjørselen.