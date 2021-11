Kevin Spacey ble dømt til å betale 31 millioner dollar etter å ha møtt opp i søksmålet hans

Den to ganger Oscar-vinnende skuespilleren spilte en uærlig politiker i fem sesonger av «House of Cards»-serien før anklager om seksuell trakassering dukket opp i pressen.







LDen amerikanske skuespilleren Kevin Spacey er blitt pålagt å betale 31 millioner dollar til selskapet som produserte «House of Cards»-serien, ifølge juridiske dokumenter som ble offentliggjort mandag.

MRC, produksjonsselskapet bak den vellykkede serien med politiske manøvrer i Washington, har krevd erstatning for tapt inntekt på grunn av skuespillerens uttak fra serien etter anklager om seksuell trakassering og overgrep.

I et juridisk dokument utgitt, forklarer MRC at etter disse trakasseringsanklagene, suspenderte selskapet skuespilleren og startet en intern etterforskning, som avslørte at stjernen i filmen “American Beauty” faktisk var skyldig i slike handlinger.

Midt i #Metoo-bevegelsens kampanje for å fordømme seksuelle overgrep i Hollywood etter avsløringer om produsent Harvey Weinstein, satte denne typen påstander brått en stopper for den 62 år gamle skuespillerens liv.

Besetningen av skuespilleren tvang produsentene til å omplanlegge serien for “betydelige tap”, hevdet MRC, og var uvitende om noen tidligere feil gjort på vegne av Kevin Spacey. Dette indikerer at disse trakasseringsanklagene ikke har kommet frem.

Manuset måtte modifiseres for å fjerne karakteren spilt av Kevin Spacey og oppdatere hele den sjette sesongen, som ble redusert fra 13 til åtte episoder.

MRC startet denne prosessen i 2019. Samme år ble saker mot en amerikansk skuespiller anklaget for uanstendige overgrep og seksuelle overgrep henlagt i den amerikanske delstaten Massachusetts.