Keystone XL rørledningsprosjekt trykt

Etter å ha rådført seg med regjeringen i Alberta, stoppet DC Energy formelt rørledningsprosjektet Keystone XL, og markerte seieren til stammesamfunn og motstandere som presset Canada og USA til å forlate prosjektet.

Avgjørelsen følger etter at president Joe Biden opphever tillatelsen den første dagen av sin periode og forby rørledningen å krysse den nordamerikanske grensen og effektivt stopper konstruksjonen.

DC Energy kunngjorde Selskapet vil “fortsette å koordinere med tilsynsmyndigheter, interessenter og urfolkegrupper for å sikre at miljø- og reguleringsforpliktelser blir oppfylt og at det omstridte prosjektet trygt stoppes og avsluttes.

Prosjektet søkte å transportere 830 000 fat kanadisk råolje daglig til raffinerier langs Gulf Coast via 1700 miles.

Utbredte protester ledet av urfolksgrupper og miljøgrupper tvang forsinkelser i den tiår lange planen, som ble fløt av nesten tre administrasjoner etter at presidenten tilbakekalte godkjennelsen den 20. januar.

“Vi er skuffede og frustrerte over omstendighetene rundt Keystone XL-prosjektet, inkludert tilbakekalling av presidentens tillatelse for rørledningen til å krysse grensen,” sa Alberta statsminister Jason Kenny i en uttalelse.

I mars reiste et panel med 21 statsadvokater general søksmål mot Biden-administrasjonen, og beskyldte presidenten for å ha brutt sin autoritet.

Motstanderne hevdet at rørledningen ville ha dramatiske virkninger på innfødte land og vannforsyninger, da den ville strømme nær elven Cheyenne og Missouri, blokkere flere reservasjoner og gi drikkevannsressurser for flere reservasjoner. Den vil snike seg inn i Sør-Amerika og krysse hundrevis av andre vannveier.

“Kanselleringen av Keystone XL er en påminnelse om at dette prosjektet aldri er nødvendig, aldri i allmennhetens interesse, og at det er på tide at den fossile brennstofftiden slutter raskt,” sa David Turnbull, direktør for internasjonal kommunikasjon i Oil Change.

Kanselleringen understreker kravene fra aktivister som ber president Biden om å stanse andre rørprosjekter, inkludert Line 3-rørledningen fra Alberta til Wisconsin, og Dakota-tilgangsrørledningen fra North Dakota til Illinois.

“Disse planene er farlige og unødvendige av de samme grunnene som Keystone XL var, og de skulle hindre Biden og klimarådgiveren Gina McCarthy i å forplikte seg til klimaendringer og urfolks rettigheter,” sa Turnbull.