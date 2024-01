Khan Younes ble angrepet, lederne for israelsk og palestinsk diplomati i Brussel

Vennligst merk: Antall ofre oppgis av det Hamas-ledede helsedepartementet i Gaza.

Departementet samler inn informasjon gitt av sykehus i enklaven og det palestinske Røde Kors.

Helsedepartementet i Gaza spesifiserte ikke om palestinerne ble drept av israelske luftangrep og/eller beskytninger, eller av palestinske rakettangrep. Den beskriver alle ofre som ofre for «israelsk okkupasjon» og skiller ikke mellom sivile og stridende.

Under de fire krigene og de mange konfliktene mellom Israel og Hamas, siterte FN-byråer konsekvent Helsedepartementets statistikk i sine rapporter. Den internasjonale Røde Kors-komiteen og Palestina Røde Kors bruker også disse tallene.

Etter tidligere episoder av krigen publiserte FNs humanitære kontor antall havarier basert på egen forskning i medisinske journaler. FN Statistikken stemmer i stor grad med synspunktene til Gazas helsedepartement, med noen forskjeller.

For å lære mer om rapporter fra Gazas helsedepartement, Klikk her Eller Her.

(AP med France 24)