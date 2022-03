«Kharkiv atomforskningsreaktor påvirket av russisk bombing»

Det ukrainske parlamentet kunngjorde lørdag kveld at en atomprøvereaktor var satt i brann av russiske bombefly i byen Kharkiv.

«Det er foreløpig umulig å anslå skadene forårsaket av den pågående krigen i nærheten av dette atomforskningsanlegget,» sa National Atomic Energy Regulatory Commission.

«Kharkiv atomreaktor påvirket av russisk bombing», melder Kyiv Independent. Vi vet foreløpig ikke skadeomfanget.

«Atomforskningsreaktoren ved Kharkiv Institute of Physics and Technology har kommet under fornyet russisk ild. På grunn av serien av bombeangrep har ikke skadene på stedet ennå blitt vurdert av ukrainske myndigheter,» sa Kyiv Independent.