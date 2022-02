Kia finner rester av galakser som kolliderte i Melkeveien

Du kan også være interessert

Andromedagalaksen (M31) og Melkeveien nærmer seg hverandre. Finn ut i videoen hva som vil skje i løpet av de neste milliard årene og hvordan kollisjonen mellom disse to gigantiske galaksene vil se ut.

De Melkeveien Dannet for rundt 12 milliarder år siden. Siden den gang, akkurat som enhver annen galakseUniversetHun vokste opp Masse Og størrelse, takket være så mange konflikter. Over tid tiltrakk den seg mindre galakser eller klyngerStjerner At hun virkelig inhalerte. Kombinerer i sine rekker, disse utenlandske stjernene. Og for å forstå hvordan galakser dannes, Astronomer Vil du vite mer om disse konfliktene.

De leter utrettelig etter de gjenværende sporene Melkeveien Ved disse hendelsene Slår sammen. I de oppgitte dataene கையா பணி, For eksempel. Dette er fordi den har som mål å nøyaktig måle posisjonen, avstanden og bevegelsen til stjernene i Melkeveien. Dette er hvordan en Internasjonalt team Fikk tegnet litt tydeligereTre Arv av galaksen vår.

Alt spilles Melkeveis halo. Et område som strekker seg utenfor kjernen av galaksen vår. Det er her astronomer kaller dem stjernestrømmer. De er dannet av stjerner fra små galakser som kolliderer relativt sakte med Melkeveien. Når konflikten er så hard, stjernene – men Sfæriske klynger Spesielt – små galakser spredt tilfeldig i haloen vår.

Fem konflikter … og minst én

Astronomer studerer for tiden rundt 170 kulehoper, 41 stjernestrømmer og 46 satellittgalakser i Melkeveien. Ved å analysere banene deres og alle de dynamiske dataene ved hjelp av ultrakraftige algoritmer, viser de at 25 % av dem kommer i seks store grupper. Seks store grupper, hver assosiert med en tidligere konflikt.

De fleste av de identifiserte galaksene er allerede kjent for forskere. Men dette arbeidet gjør det mulig å spesifisere foreldregalaksene til forskjellige kulehoper, stjernestrømmer eller satellittgalakser. Dette forårsaker mangel på strøm Metaller C-19, Sylgr og Føniks Kommer fra fusjonen med LMS-1 / Wukong-galaksen. Det som regnes for å være en galakse som ble dannet veldig tidlig Etter Big Bang.

Denne kollisjonen med LMS-1 / Wukong, som stjernebildene Cetus, Gaia-Pølse / Enceladus eller Arjuna / Sequoia / I’itoi, var allerede kjent for astronomer for å ha skjedd for åtte til ti milliarder år siden. Konflikt med Skytten – allerede identifisert i fortiden – virker veldig nylig. Den kan være 5 til 6 milliarder år gammel “Kun”. Fordi hun er det “Aktiv”.

Den sjette hittil ukjente konflikten dukket også opp der Øyne Forskere. De kalte den Pontus – altså “Gifte seg” – Som et av de første barna கையா – Jordens greske guddom. Denne hendelsen må ha skjedd for rundt 8 til 10 milliarder år siden. Rykter om en syvende forbindelse kan fortsatt være skjult i dataene …

Bruk kulehopene fra Melkeveien som indikatorer på dens historie og utvikling. Astronomer drømte om det. De har nå endelig vært i stand til å sette sammen brikkene i puslespillet for å avsløre slektstreet til galaksen vår. Takk for at du bidrarKunstig intelligens.

Artikkel av Natalie ordfører Utgitt 16.11.2020

I universets vidstrakte, er Konflikter mellom galakser, Uansett hvor voldelige de er, er de ikke uvanlige. Selv disse kollisjonene antas å ha formet ansiktet til galaksene vi observerer i dag. For første gang, Forskere ved Universitetet i Heidelberg (Tyskland) har blant annet lyktes med å rekonstruere historien om kollisjoner med Melkeveien.

For å etablere slektstreet til galaksen vår, stolte astronomer på to verktøy: kulehoper og kunstig intelligens. De MelkeveienGir faktisk mer enn 150 kjente kulehoper, tette klynger av hundretusenvis av stjerner like gamle som universet. De fleste dannes i små galakser, som sammen danner vår. Men bare de nyeste observasjonene og sofistikerte modellene har gjort det mulig å oppdage historiens tråd.

Forskere har introdusert simuleringer for å koble Melkeveiens kulehoper med deres opprinnelige galakser – E-MOSAICS. Hva er rekonstruksjonen av slektstreet til galaksen vår? Her en simulering som viser dannelsen av en galakselignende galakse. Kulehoper er markert med fargede prikker som indikerer deres sammensetning. Over tid fører den sentrale galaksens tilknytning til mindre satellittgalakser med seg et større antall kulehoper. Alder, kjemisk sammensetning og bane til disse klyngene avslører massen til foreldregalaksen de ble dannet fra, men selv når galaksen fusjonerte med den sentrale galaksen. © J. Pfeiffer, d. Kruischen, R.; Crane, n. Bastian, Universitetet i Heidelberg

Simuleringene som forskerne har spilt – det de kaller E-mosaikk – dekker en omfattende modell av skapelse, evolusjon og ødeleggelse. Sfæriske klynger. Alder, kjemisk sammensetning og banebevegelse til disse klyngene er nært knyttet til galaksene som ble dannet for rundt 10 milliarder år siden. Bestem ikke bare antall stjerner som dannet disse galaksene, men også når de kolliderte med Melkeveien.

Overraskende nøyaktige simuleringer

Dette er for å kontrollere kompleksiteten i prosessen der astronomer brukte kunstig intelligens. “Vi opprettet en Kunstig nervenettverk I våre simuleringer. Vi har testet algoritmen titusenvis av ganger og lurt på hvor nøyaktig vi kan rekonstruere historien til galakser simulert fra dens globale klyngepopulasjon.Kommentarer Diederick Kruijssen, forsker, i en Pressemelding fra Universitetet i Heidelberg.

Når det gjelder Melkeveien, kaster denne metoden lys over historien til forbindelsene som formet galaksen vår. Dermed ville Melkeveien ha senket omtrent fem galakser med mer enn 100 millioner stjerner og omtrent femten galakser i minst 10 millioner stjerner. De største konfliktene som skjedde for 6 til 11 milliarder år siden. Som kollisjonen av Gaia-Enceladus-galaksen for rundt 9 milliarder år siden.

“ For 11 milliarder år siden, den viktigste konflikten.

Denne metoden avslørte en tidligere ukjent kollisjon mellom Melkeveien og galaksen Gragan. «Vår galakse er den største kollisjonen noensinne. ⁇ Dette ville ha skjedd for 11 milliarder år siden. Melkeveien var fire ganger mindre da.