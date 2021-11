Kia Niro (2022): avslør andre generasjon

Fem år etter lanseringen ga den første generasjonen Kia Niro plass for erstatteren på Seoul Mobility Show. Få elementer så langt forholder seg til den tekniske delen og dens hybriddrift, i prinsippet i kontinuiteten til forgjengeren. Men utseendemessig er alt helt nytt.

den første Nero Den var strengt tatt ikke utdatert, og salget gikk bra. Litt over 500 000 eksemplarer på fem år, det er en hederlig en. Men hos Kia, som hos sine koreanske kolleger, er produktets livssyklus kort … så andre generasjon av Niro kompakte crossover vil bli lansert i 2022.

Kia forblir taus om den tekniske utviklingen og er fornøyd med å annonsere tre motorer, alle (ikke overraskende) alle elektrifiserte og muligens avledet fra den nåværende Niro: Enkel hybrid, PHEV og 100% elektrisk. Mer data om teknologien om bord, bortsett fra en oversikt over kjøremodus som gir en flott plass til digital teknologi To store skjermer opererer på halvparten av instrumentpanelet. En for maskinvaren, den andre i midten, bredere for mediegrensesnittet. Og veldig få fysiske knapper, det er trenden.