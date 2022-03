Kia Sportage Plug-in Hybrid (2022): Det elektriserende angrepet fortsetter i Korea

Kort Elektrisk hybrid firehjulsdrevet kjøretøy fra €43.290 265 HK i kombinert kraft

Kia liker Hyundai Det slutter aldri å forbløffe oss med hver ny generasjon kjøretøy, siden begge gjør store fremskritt på alle områder. Den koreanske gruppen etablerte seg raskt som en av referansene innen elektrisitet, helt eller delvis, og har hatt overtaket blant generalistene siden ankomsten av Den første ioniske av navnet I 2016. Designmessig var modellene langt bak, med linjer så klassiske at det er harmonisk og til og med smakløst. Men dette var før. Juster den nåværende produksjonen med den fra forrige generasjon, og det er dag og natt. Og dette er tilfellet med femte generasjon av Sportage bygget på samme N3-plattform som Post Tucson Og full av personlighet.

Frontpanelet er blokkert over hele sin bredde av en massiv grill som ender på hver side med diamantformede frontlykter omgitt av boomerang kjørelys. Minner om baksiden avEV6 Med sine små lys og hule bakluke er sidene hule og muskuløse.

Interiøret er mindre autentisk, men fullstendig futuristisk, med et dashbord som mer enn fremkaller Kias store elektriske kjøretøy med sitt doble digitale panel bestående av to 12,3-tommers skjermer, alle rettet mot føreren. . For et brudd igjen med tidligere generasjoner! Romsligheten er stor både foran og bak, men det vil være nødvendig å sørge over 47 liter lastevolum i bagasjerommet ift. Mini hybrid versjonmed en kapasitet på 540 liter, og aksepterer en avkortet tank fra 10 liter, til 42 liter, på grunn av installasjonen av et 12-volts batteri, en innebygd lader og et ekstra tverrsnitt under bagasjerommet.

Det må sies at det måtte gjøres plass for å installere et 13,8 kWh litium-ion-polymerbatteri av denne oppladbare hybridversjonen, som kan lades opp fra 10 til 100 % innen en periode på 05:27. på en 2,3 kW stikkontakt til 01:45 på en ladestasjon som yter 7,2 kW. Den drives av en elektrisk motor på 91 hk og 304 Nm kombinert med en firesylindret 1,6-turbo T-GDI-motor som yter 180 hk og 265 Nm, til sammen 265 hk og 350 Nm. Den sendes så til alle fire hjul via en ekte girkasse, noe som er en sjeldenhet i dag.

Effekten på 265 hk i et kjøretøy som knapt overstiger 4,50 meter ser ut til å være den viktigste, men tommassen på 1905 – 1997 kg fungerer som en spoiler for å minne oss om fysikkens grunnleggende lover. De 8,2 sekundene fra 0 til 100 km/t og 5,5 sekunder ved 80 til 120 km/t er ingenting å vike unna, men det er en tidel og en tiendedel mindre enn hybrid firehjulsdriften som definitivt har 35 hk mindre under hette men er også ca 200 kg lettere.

Rattet er i hånden, ikke på noe tidspunkt kommer inntrykket av en så rikelig rytter, tregheten er sterk og fremheves av en girkasse som noen ganger mangler reaksjon. Vi finner også det klønete aspektet i kurvene, med en bil som føles tung på stag, som de større 19-tommers GT Line Premium-felgene ikke hjelper til med å fullføre testmodellen vår, så vel som at styringen sårt mangler informasjonstilbakemeldinger. Den enkle hybridversjonen tilbyr et mye bedre kompromiss på dette området.

Vi forsto at denne Sportage Plug-in Hybrid blir verdsatt i et avslappet tempo, siden den er komfortabel og stillegående. Den viser også god elektrisk rekkevidde til tross for den tilsynelatende umerkelige batterikapasiteten i dag, ettersom 60 kilometer lett kan nås uten egentlig å ta hensyn. Så synd at padleårene på rattet brukes til å manuelt endre girforholdene i boksen, noe som virker helt uunnværlig i en slik bil, og regenereringen er ikke satt på flere nivåer der Kia vanligvis vet å gjøre det så godt! For å gjenopprette kraften er den allerede minimal, bare når du tar foten av gasspedalen, ikke engang B-modus. Når batteriet når minimum rundt 17 %, går systemet over til et enkelt hybridsystem og vi kan da regne med et gjennomsnitt forbruk på ca. 7 l/100 km, noe som ikke er overdrevent, men heller ikke eksepsjonelt.