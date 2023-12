Kia vil tilby nybilleasing for en periode på 6 til 18 måneder

««Det er et historisk år for merkevaren.»Olivier Gilas, administrerende direktør i Kia Belux, gleder seg. «Vi har passert 20 000 leveranser i Belgia og Luxembourg, inkludert mer enn 18 000 kjøretøy i Belgia. Vi oppnådde denne rekordprestasjonen takket være en kontinuerlig vekstbane siden 2021, med en økning på 50 % mellom 2021 og 2023.»

Imidlertid faller Kia fortsatt under markedets vekst for året: en økning på 23,47 % i registreringene, sammenlignet med et gjennomsnitt på 31,97 % for alle merker og kjøpere til sammen. «Vi ligger litt under det belgiske markedsgjennomsnittet, på grunn av vår produksjons- og leveringskapasitet.. Men i det personlige markedet er merkevaren femte.

Denne fantastiske forestillingen fra det koreanske selskapet falt ikke fra himmelen. For det første er det nye Sportage, en av Kias mest solgte biler. Så kommer EV6, som er et 100 % elektrisk kjøretøy.»«Dette tillot oss å åpne dører til bedriftsmarkedet.» Plug-in hybridbiler (PHEV) selger veldig braTakket være endringen i avgifter på firmabiler«… nok til å presse Kia til 13. plass i bedriftssalg, en økning på 50 %.»Volummessig kommer all veksten fra bedrifter.

Nawras «Tre nye biler vil komme inn i serien i løpet av de neste årene, inkludert EV3 som vil være et rimelig kompakt kjøretøy, sannsynligvis priset mellom €30.000 og €40.000.»

En logo gir et tydelig merkevarebilde

Dette er resultatet av en ny forretningstilnærming, takket være kjøretøy som oppfyller forretningsforventningene, som EV6, Ceed hybrid stasjonsvogn og Sportage hybridmodeller. «Dette markedet koster merket mer fordi rabattene er større enn for enkeltpersoner. Derfor er det en investering for Kia å sikre bærekraften til merkevaren.«, spesifiserer Olivier Gilas.

«Endring av design bidrar også til suksess hos bedrifter, ved å vekke følelser for modellene våre, som vi kanskje ikke alltid har hatt før fordi de ikke skilte seg ut fra mengden. Vårt nye design er mer polariserende og mindre konform. Endring av logoen også gir oss et mer særegent bilde, selv om vi ikke var et premiummerke som BMW eller Mercedes. Fortsette.

Enkeltpersoner tar heller ikke feil. «Tidligere kjøpte kundene en Kia-bil med 7 års garanti. Nå kjøper de den fordi den ser bra ut og fordi de liker bilen. Og vi gir alltid 7 års garanti.

Folk er uansett mer forsiktige med strømtilbudet, som ikke er uten en eller annen overraskelse. Dette er tilfellet med den helt nye EV9 SUV, som er priset mellom 70 000 og 85 000 euro. «Vi har fortsatt 12 % privatkunder på denne modellen, trolig fordi de trenger en 7-seters SUV og ønsker elektrisk kjøring.

Prisen på elbiler er imidlertid fortsatt den viktigste barrieren for enkeltpersoner. I likhet med andre produsenter, spesielt europeiske, ønsker Kia å gjøre det rimelig for alle. «Tre nye biler vil komme inn i utvalget i løpet av de neste årene, inkludert EV3 som vil være en rimelig kompaktbil, sannsynligvis priset mellom €30.000 og €40.000. Vi vil nå individet mye mer med dette kjøretøyet, slik at vi kan nå 35-40 % av vårt totale EV-salg til enkeltpersoner.. Og elbilprosjekter verdt 25 tusen euro? ««Vi er forpliktet til å gjøre det, men det er ikke tilfelle for øyeblikket.»

Kia Belgium ønsker også å åpne opp mer for enkeltpersoner med Kia Flex-produktet, som allerede er tilgjengelig i Frankrike. Prinsippet er enkelt, du kan lease en ny bil i 6, 12 eller 18 måneder, på en altomfattende formel (alt er inkludert, unntatt drivstoff eller strøm). ««Det er en måte å vinne nye kunder ved å målrette mot folk som ikke tenker på Kia når de kjøper en ny bil.»

Valget vil være bredt når det gjelder modeller – Xceed, Ceed, Stonic, Sportage og Niro – og motorer – termisk, hybrid og elektrisk. Kia ønsker å adressere flere kundesegmenter. «Dette er personen som nøler med å ta beslutningen om å kjøpe elbil. «Hun vil få muligheten til å ha en lang rettssak og danne seg en mening.» Dette er også personer som ikke ønsker å gå gjennom bryet med en ny bil eller fortsatt ønsker å gi tid til å se klarere i en sektor som er i stadig utvikling.

Kia Flex, det er ikke en privat utleie

«Dette er forskjellig fra privat utleie, som er lengre og generelt gjelder småbiler med lite utstyr. Vår markedsundersøkelse forteller oss at kunder som er interessert i dette korttidsleiealternativet, ønsker et velutstyrt kjøretøy og ikke et grunnleggende kjøretøy med fire hjul og et ratt for å komme seg fra punkt A til punkt B.. Ved utløp av kontrakten kan kunden kjøpe bilen eller få en ny Kia Flex-kontrakt. «Merkeopplevelsen skal skape smak for merkevaren.

Leieavtalen kan inngås helt på nett, med bilen gjort tilgjengelig for forhandleren du velger, og nettverket er fortsatt avgjørende for Kias tilnærming. «Med forventet økning i salg av elbiler med 100 % de neste årene, vet vi godt at det vil påvirke lønnsomheten til ettersalgsnettverk. For å opprettholde nettverket jobber vi med å øke salgsvolumet for å øke forretningsvolumet til våre agenter. Hvis vi foreviger nettverket, foreviger vi merkevaren.»