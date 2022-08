Kick Beach Ball & Giant Beach Ball i Fortnite Quiet Summer Challenge – Breakflip

Fortnite har sommerutfordringer! Finn ut «Hvordan slå en badeball og en gigantisk strandball».

En helt ny oppdatering har nettopp skjedd Fortnitetillater Spilloppdatering 20.30 ! Som alltid er det nye ting å oppdage og nye oppdrag å forfølge. Nye sommeroppdrag kalt Peace vil bli lagt til tittelen hver dag i en begrenset periode.

I sommerutfordringene spør en av dem » Slå en badeball, en stor badeball «. Men hvor finner du dem og hvordan du skriver dem? Nedenfor forklarer vi hvordan du gjør det!

Hvordan sparke badeball og gigantisk badeball i fortnite?

På kartet nedenfor kan du finne flere mulige steder å finne badeballer, for eksempel La Bomboche, stranden sør for Shifty Shafts, strendene nær Greasy Grove, eller strendene øst for helligdommen. For denne utfordringen anbefaler vi deg i stedet Gå til strendene øst for helligdommen.



Strandballer kan bli funnet der de blå boblene er (Kreditt: Fortnite)

En gang der, Du bør se etter en vanlig badeball og en større ball Og for å finne dem enkelt, kan du aktivere «Følg jakten»-knappen eller se bildene nedenfor for å fortelle deg hvor du finner den.



En flott beliggenhet med strandball



Et uformelt strandballsted

For å skrive dem, Du bør normalt kjøre det motsatte Og Bank med hakken eller bank mot den gigantiske ballen mens du løper. Til slutt minner vi deg på at nye Peaceful Summer-oppdrag vil bli lagt til daglig, og du kan fullføre ukentlige oppdrag som vil gi deg belønninger og fremgang. Kapittel 3 sesong 3 Battle Pass Det lar deg få mange gratis skins inkludert Indiana Jones-skinnet er tilgjengelig i Fortnite fra og med 7. juli.

