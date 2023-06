Kiev kunngjør gjenerobring av tre landsbyer

Ukraina kunngjorde søndag at de hadde gjenerobret tre landsbyer i den østlige regionen Donetsk, de første territorielle gevinstene som ble oppnådd etter «motoffensive tiltak» skissert av president Volodymyr Zelensky tidligere på dagen. I øst befridde «de berømte soldatene fra 68. brigade (…) Blakotatne-regionen, som før krigen hadde under 1000 innbyggere», bekreftet de ukrainske bakkestyrkene. Alle med en video som viser soldater med et ukrainsk flagg i en ødelagt bygning.

Ukrainere sa at de tok to russiske soldater og pro-russiske separatistkrigere til fange der. I løpet av tre timer forsikret den ukrainske grensevakttjenesten at en annen landsby, Neskuchne, i samme region i Donetsk, var «tilbake under det ukrainske flagget». På kvelden kunngjorde den ukrainske viseforsvarsministeren Khanna Maliar at en tredje liten by, Makharivka nær Blakotatne, hadde falt i hendene på tropper fra Kiev.