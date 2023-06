Kim Clijsters fyller 40, hva er hennes nye liv? «Det er utrolig hvor fort tiden flyr»

Med kapittelet om hennes forsøk på å returnere til den profesjonelle kretsen definitivt avsluttet i april 2022, har Kim Clijsters gjenopptatt en klassisk karriere. Et liv hun ikke skulle ha forlatt for tre år siden da hun svarte på et litt vanvittig ønske om å komme tilbake til høyeste nivå. Et liv i New Jersey, USA siden hun flyttet dit i juni 2020 sammen med mannen Brian Lynch og barna hennes: Jack, Blake og Jada. Hvor lenge? Bare Limburger vet det. Men hvis Brian Lynch kan trives i rollen som trener i hjemlandet og datteren hans, Jada, bryter en mellomoransje ball over Atlanterhavet, burde vi ikke se Clijsters-klanen på en stund. Belgia.

«Det er syv måneder siden jeg kom tilbake til BelgiaLimburger vil feire sin 40-årsdag torsdag 8. mai på pressekonferansen for Champions Trophy på Roland-Carros. Det er utrolig hvor fort tiden flyr.

Noen måneder etter Kims avreise til onkel Sams land, ble stengingen av akademiet hans i Bree offisielt kunngjort: «Etter en grundig økonomisk gjennomgang har vi besluttet å avvikle driften. Det var et slag for hele laget, spesielt Kim, men vi tenkte lenge på at det var den eneste mulige måten.”, forklarte Ruben Clijsters, Kims fetter og leder av akademiet.

Denne avgangen til Amerika, slutten på comebackforsøket hennes, nedleggelsen av akademiet hennes og 40-årsdagen som ble feiret denne torsdagen, endret livet til Kim Clijsters og ble avbrutt av andre bekymringer. Først er det familien hans. Limburgois er trebarnsmor og har alltid plassert barnas utdanning og rollen som mor i sentrum for hennes bekymringer. For eksempel har Kim fulgt nøye med på utviklingen til datteren Jada, 15, en basketballspiller ved College of St. Rose som ble valgt ut til en treningsleir arrangert av USAs føderasjon i mars i fjor. «Nå reiser jeg lange avstander for å være med på kampene hans. Hva foreldrene mine gjorde for meg på den tiden. Der er det ikke som å gå til Antwerpen eller stranden. Noen ganger flyr jeg tre eller fire timer for å se henne spille. Men det er alltid en stor glede. «

Kims datter, Jada Lynch, spiller basketball i god form i USA, hvor hun deltok på en treningsleir for American Federation.

Den tidligere US Open-vinneren er også involvert i pickleball, den raskest voksende sporten i Amerika. hvordan Ved å bli ny eier i oktober 2022.Jeg er veldig spent”, håpet Kim Clijsters den gang. «Det jeg liker best med å være eier av et pickleball-lag, er at jeg kan være med å forme fremtiden til sporten. Jeg ønsker å bringe profesjonelle sylteagurkballer til verden gjennom erfaringen jeg har fått i tennis på høyeste nivå.«

Men tennisviruset er fortsatt solid forankret i Kims hud. Limburgoiserne, som vil være på Roland-Carros for Legends-turneringen, vil fortsette sine utstillinger på Luxembourg Ladies Tennis Masters neste oktober (18. til 22.). En turnering med åtte spillere, vår kamerat kan vinne en premie på 50 000 euro i tilfelle endelig seier. Siden august i fjor har den innfødte fra Bree også blitt ærespresident for International Tennis Hall of Fame, et museum dedikert til tennishistorien, som har som mål å fremme utøvelsen av denne sporten.

