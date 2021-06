Kim Jong-uns søster avviser amerikanske og nordkoreanske kjernefysiske samtaler | Nord-Korea

Kim Jong-uns innflytelsesrike søster ser ut til å ha avvist håp om fremgang i kjernefysiske samtaler med USA, og advarte om at den ville møte “skuffelse” hvis den ble forlovet med Washington. Nord-Korea En mulighet.

Kim Yoo-jong, Et seniormedlem i regjeringspartiet som regnes som en av den nordkoreanske lederens nærmeste fortrolige, sa at USAs forventninger om å gjenoppta samtalene var “falske”, ifølge det statlige KCNA nyhetsbyrået.

“Et koreansk ordtak sier at det i en drøm er mer enn bare å lese det. Det ser ut til at USA kan forklare situasjonen for henne på en måte som søker trøst, »sa Kim.

“Forventningen de har valgt å kontrollere feil vei vil kaste dem i større frustrasjon.”

Han kom med merknadene en dag etter USA Nord-Korea Spesiell utsending Chung Kim sa at Washington nord hadde tilbudt samtaler “hvor som helst, når som helst, uten noen forutsetninger.”

Chung Kim, som er på fem dagers besøk i Seoul, sa at han håpet å se en positiv reaksjon fra Pyongyang mandag, men at USA-ledede sanksjoner mot Nord-Korea vil forbli på plass.

Etter nylig å ha gjennomgått sin tilnærming til Nord, sa USA at de søkte “målte og praktiske” måter å tvinge regimet til å gi opp sine atomvåpen.

Joe BidenDenne posisjonen er blitt beskrevet som en kombinasjon av Donald Trumps direkte involvering Kim Jong-un Og Barack Obamas “strategiske tålmodighet” -politikk. Men noen eksperter tror ikke Biden vil lette sanksjonene før han tar påviste skritt for å eliminere Nordens atomvåpen.

Andre amerikanske tjenestemenn har uttrykt forsiktighet med hensyn til fremdriften i samtalene.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan beordret i forrige uke regjeringspartiets tjenestemenn til å sende et “interessant signal” til Kim Jong-un.Samtale og konfliktMed Biden-administrasjonen ga han fremtredende plass til sistnevnte.

Sullivan sa til ABC News at USA ville vente og se om den nordkoreanske lederens svar var å “følge enhver direkte kommunikasjon med oss ​​om veien videre.”

Kim Jong-uns intervensjon ser ut til å ha hindret enhver sjanse for en gjenopptakelse av kjernefysiske samtaler på forhånd, noe som satte Kim Jong-uns første blindgate Møtte Trump i februar 2019 i Hanoi.

Toppmøtet deres endte med uenighet etter at USA avviste Nord-Koreas krav om lindring av større sanksjoner i bytte for delvis trekk mot nedrustning.