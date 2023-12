Kim Kardashian håner juledekorasjonen hennes: «Så mye penger og så lite smak»

Smaker, farger. For noen dager siden ga Kim Kardashian det første glimtet av hennes store juleantrekk på sosiale nettverk. Kanye Wests eks gikk litt lenger denne uken.

Kitsch jul fra Kardashians

Som ofte så den 43 år gamle forretningsmannen det større bildet. I år bestemte moren til North, Chicago, Saint og Song seg for å gjøre sin californiske villa om til en skog. Kim Kardashian år faktisk Et dusin snødekte grantrær har blitt installert i gangen til huset hans for 60 millioner dollar. Et valg uten «hygiene» eller «komfort» som har skapt mye debatt på Internett. «Hun har mye penger, men lite smak», beklaget vi. ordene «stygg», «kitsch» eller «skinner» Og «skummelt» Relatert til julepynten.

Kim Kardashian deler sitt ekstravagante juleantrekk i en video

Noen internettbrukere synes det er vanskelig å forstå hvorfor hun ikke valgte den varme og magiske tilnærmingen. «Han kan gjøre julepynten vakker for barna sine. Huset hennes blir som Disneyland, og hun har lett råd til det.»Det ble argumentert.