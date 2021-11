Kim Kardashian var morsom, Kanye West ga ikke opp!

Søksmålet ble trolig finansiert av American People’s Press. Ikke engang det. Kim Kardashian er ikke lenger hodejeger, og etter at Kanye forlater Vesten finner hun kjærligheten igjen – beklager, Yeh krever at hun blir oppringt nå – og starter skilsmisseprosessen. Hånd i hånd, pysjamas som passer til bursdagsfest og store hikke rundt halsen dukket han opp med sin utvalgte nykommerkomiker Pete Davidson i hjertet.

I mellomtiden biter Yeh – derav Kanye West – fingrene sine uten at noe flørt blir lagt merke til. Det er ikke snakk om å gi opp. Han er sikker, det er mulig å forsone seg med den han stadig ringer “min kone”. Han sa dette under en Thanksgiving-kalkunutdeling organisert for de fattige i Los Angeles. “Gud vil ha historien, du må se om noe kan gjenopprettes, jeg gjorde feil, jeg gjorde ting jeg ikke offentlig kunne akseptere som ektemann, men jeg er her for å endre historien, huspresten min, jeg må være som så nærme som mulig. Så barna mine er ikke hjemme Når, det er en til ved siden av meg!

Ikke sikker på om disse to er på samme bølgelengde …