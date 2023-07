Kina akselererer utviklingen av et revolusjonært regime – La Nouvelle Tribune

I følge en fersk rapport avBulletin of the Atomic Scientists«, der Kina Gjorde betydelige tekniske fremskritt med å utvikle en ny form for atomvåpen. Det er et hypersonisk orbital leveringssystem, som slår sammen to forskjellige teknologier: det hypersoniske glidefartøyet og det delte orbitale bombardementsystemet. Dette systemet kombinerer styrken til begge teknologiene for å overvinne individuelle svakheter, og gir hastighet, manøvrerbarhet og evnen til å unngå deteksjon som langt overgår konvensjonelle våpensystemer.

Hypersonic Glide Vehicle er en teknologi som lar en nyttelast reise med supersoniske hastigheter, mellom fem og tjuefem ganger lydens hastighet. Disse kjøretøyene har evnen til å manøvrere under flukt, noe som lar dem unngå missilforsvar og tidlig varslingssystemer. Når det kombineres med Partial Orbital Bombardment System, en eldre teknologi utviklet av Sovjetunionen for å omgå amerikanske rakettforsvarsradarer, blir dens evne til å treffe et mål raskt og nøyaktig bekymringsfull.

«Kina har vist en overraskende utvikling av dette systemet,» skrev forfatteren av rapporten. I en test i 2021 ble et kinesisk hypersonisk glidekjøretøy skutt opp i verdensrommet av en Long March-rakett for å utføre en delvis jordbane før den stupte mot målet. Selv om missilet falt innen noen få titalls kilometer fra målet, skremte testen amerikanske militære tjenestemenn og viste hvor raskt Kina utvikler denne teknologien.

En av hovedbekymringene som er uttrykt i rapporten er muligheten for at dette nye systemet kan brukes til å levere kjernefysiske nyttelaster fra verdensrommet. Hastigheten og manøvrerbarheten til et fraktal bane hypersonisk leveringssystem, kombinert med dets evne til å unngå deteksjon, kan gjøre eksisterende forsvar utilstrekkelig. Denne utviklingen fremhever behovet for ytterligere analyse av effektene av disse regimene på strategisk stabilitet og fremhever det presserende behovet for internasjonal handling for å kontrollere spredningen av dem.