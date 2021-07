Kina har beskyldt USA for å “demonisere” Kina når høyt nivåforhandlinger begynner i Tianjin

Kina har beskyldt USA for å være en «snublestein» i bilaterale forhold, og Washington har beskyldt Beijing for å «demonisere». Den øverste-ned-samtalen ansikt til ansikt begynte I den kinesiske byen Tianjin.

Viseadministrerende utenriksminister Xi Feng oppfordret USA til å “endre den mest misviste og farlige politikken,” rapporterte det offisielle Xinhua nyhetsbyrået.

“Det kan være håp ved demonbesittelse Kina“USA kan på en eller annen måte skylde Kina for sine egne strukturelle problemer,” skrev det kinesiske utenriksdepartementet mens han leste samtalene mellom USAs visestatsminister Wendy Sherman og Sheikh.

Departementet beskrev forholdet som en «snublestein» og «alvorlige vanskeligheter».

Forholdet mellom Kina og USA har stanset ettersom noen amerikanere fremstiller Kina som en “imaginær fiende,” ble Xinhua sitert på.

Han diskuterer bilaterale forbindelser med USAs ambassadør nr. 2 Xi, som har ansvaret for forholdet mellom USA og Kina, og utenriksminister Wang Yi på separate møter på et lukket feriestedhotell i Tianjin.

Sherman er den høyest rangerte amerikanske tjenestemannen som har besøkt Kina siden president Joe Biden tiltrådte for seks måneder siden. Under Donald Trump har forholdet mellom de to land forverret seg kraftig, og de to sidene er i uenighet om en rekke spørsmål, inkludert teknologi, cybersikkerhet, menneskerettigheter og andre spørsmål.

I et intervju lørdag beskyldte Wang USA for å ha fulgt en overlegen tilnærming og brukt sin makt for å presse andre land.

“Kina vil aldri akseptere noe land som hevder å være overlegen andre,” sa han til Kinas Phoenix Television. “Hvis USA ikke lærer å behandle andre land likt, har Kina og det internasjonale samfunnet et ansvar for å hjelpe USA til å lære hvordan man gjør dette.”

Målet med samtalene er ikke å forhandle om spesifikke spørsmål, men å holde toppkommunikasjonskanaler åpne, sa Biden-ledere. De sa at USA vil sikre tilstedeværelsen av politiet for å forhindre rivalisering mellom nasjoner.

Et mulig møte mellom Biden og Kinas president Xi Jinping forventes å være på dagsorden, noe som kan være en side av G-20-toppmøtet i Roma i slutten av oktober.

Sherman, som ankom fra Mongolia søndag kveld, twitret: “Hjertelig medfølelse med de som mistet sine kjære (fra USA).” Storm og flom Det drepte minst 63 mennesker i Henan-provinsen i forrige uke.

Hans møter Etter et innledende og svært kontroversielt møte i Anchorage, Alaska i mars, fløy Wang og senior kinesisk diplomat Yang Jiechi inn for å møte utenriksminister Anthony Blingen og nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan.

John Kerry, Biden-administrasjonens spesielle klimaambassadør, reiste til Shanghai i april for møter med sin kinesiske utsending.

Med byråer France-Press og Associated Press