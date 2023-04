Kina har blitt verdens største bileksportør: dårlige nyheter for japanerne?

Verden er i endring. Og det er sant at du må ta en kjapp tur til Shanghai for å innse dette tydeligere.

Så hvorfor sier jeg Shanghai? Bare fordi der stengte China Auto Show dørene i dag. Og sant nok, fortalte kollegene mine fra Le Figaro oss, kunne besøkende på dette showet se 1000 produsenter stilt opp på startblokkene med 150 nye modeller, hvorav de fleste, det er sant, er elektriske.

Så jeg forteller deg om det i dag. Hvorfor ? Så mye som japanske og sørkoreanske produsenter har lykkes med å påtvinge sitt merke, det være seg Toyota, Nissan eller Kia, var det fortsatt utrolig for en europeisk borger å forestille seg å kjøre en bil laget i Kina for ikke så lenge siden.

Sitat (analytikere og fagfolk fra bilindustrien): «Du kjører en japansk heis uten bekymringer. Dukket du opp med den samme sinnsroen i en kinesisk heis?»

Det er klart at folk sa «nei» for ikke så lenge siden. Men denne anekdoten er ikke mer enn en dårlig vits. I dag er et dårlig minne.

Igjen, av en veldig enkel grunn: Den siste statistikken denne uken viser at Kina snart vil bli verdens største eksportør av biler. Kina er til og med foran Tyskland og vil prøve å styrte Japan, som fortsatt er den største eksportøren av biler i verden, men ikke lenge, ifølge spesialistene. Så for hva? Les mer i økonomiloggen over.