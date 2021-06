Kina og Norge utforsker betydningen av ‘liv og levebrød’ når de feirer verdenshavsdagen

Folk deltar i arrangementet, som finner sted tirsdag kveld på Shanghai Ocean Fisheries. Foto: Den norske ambassaden i Shanghai

Havene dekker mer enn 70 prosent av planetens overflate og “spiller en nøkkelrolle i å opprettholde jordens livsstøttesystemer som produserer minst 50 prosent av oksygenet vårt,” sa Liz Nordgard, Norges ambassade i Shanghai. Tirsdag kveld på Shanghai Ocean Fisheries.

8. juni markeres verdens havdag, med temaet “Ocean: Life and Livelihoods”, som fokuserer på havenes betydning for folks liv og aktiviteter i verden.

Den norske ambassadøren understreket at havene også gir transport, energi, underholdning og sysselsetting, og at uten et sunt hav kan det ikke være noen sunn fremtid for mennesker.

I år vil verdenshavsdagen i Kina fremheve bevaring av det biologiske mangfoldet i havet og øke offentlig bevissthet om sameksistens mellom mennesker og natur, rapporterte Xinhua nyhetsbyrå.

Zhao Meng, ved School of Oceanography ved Jiao Dong University i Shanghai, forklarte viktigheten av sunne hav under arrangementet og ba om videreutdanning for unge forskere ved å dele kunnskap innen vitenskap og teknologi.

“For tiden fokuserer vi på en rekke spørsmål som miljøvern, rasjonell bruk av ressurser og klimaendringer,” sa Xu i et gruppeintervju tirsdag og bemerket at mennesker ønsker å redusere klimaendringene, ikke akselerere dem.

Når vi snakket om sjømatens sikkerhet, sa Victoria Bratton, direktør for Norwegian Seafood Council of China Mainland og Hong Kong, til Global Times tirsdag at “den norske sjømatnæringen har vært i det kinesiske markedet i mer enn 20 år” og at produktene har en sterk posisjon i dette markedet.

Han bemerket økningen i nye partnerskap mellom norsk og kinesisk sjømatvirksomhet, noe som vil garantere en langsiktig tilstedeværelse i det kinesiske markedet.

Arrangementet ble arrangert i fellesskap av den norske ambassaden i Shanghai, Innovasjon Norge og Norges sjømatråd.