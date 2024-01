Riksrett mot Donald Trump: Høyesterett nekter å ta stilling til presidentens immunitet

I følge en rapport med tittelen «White House for Sale» – godkjent av Washington Post av den eneste demokratiske minoriteten i kommisjonen og avslørt av tjenestemenn fra 20 land – Kina, India, Tyrkia, Saudi-Arabia, Qatar og Den demokratiske republikken Kongo — Donald Trump og hans Trump-organisasjon har 500 medlemmer av familiegruppen. Selskaper og selskaper har betalt husleie og regninger for 2017 og 2018 for fire eiendommer.

«Som president aksepterte Donald Trump mer enn 7,8 millioner dollar fra fremmede stater og deres ledere, inkludert noen av de mest ondskapsfulle regimene på planeten,» hevdet rapporten, og la til at den tidligere leietakeren i Det hvite hus (2017-2021) vedtok en del av disse pengene gjennom «(hans) hender.» Jeg har sett

De fire eiendommene som er målrettet inkluderer kontorer og leiligheter i Trump Tower, en ikonisk skyskraper på Fifth Avenue på Manhattan, og hoteller eller leiligheter i New York, Washington og Las Vegas.

For eksempel leier den kinesiske statseide banken ICBC kontorer i Trump Tower og Beijings totale utgifter til den tidligere statsoverhodets eiendommer er 5,5 millioner dollar, ifølge rapporten.