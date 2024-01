Kina snur ryggen til restriksjoner på videospill

Etter at Kina introduserte nye regler som truer fremtiden til videospill på landets jord, har de reversert avgjørelsen. En endring som ikke er uten konsekvenser.

I Kina er videospill, spesielt gachaer på mobile enheter, veldig populære, noe som fremgår av den beviste suksessen til Genshin Impact og Honkai Star Rail. Imidlertid snakket regjeringen ofte dårlig om disse titlene, og hevdet at de «skadet» befolkningen. I virkeligheten, Disse nettspillene tilbyr daglig innhold for å oppmuntre spilleren til å logge på hver dag og bruke penger for å forbedre spillopplevelsen.

Av denne grunn kunngjorde en pressemelding utstedt av den kinesiske regjeringen for noen dager siden nye restriksjoner på videospill. Vi snakker om mange regler slik at brukere ikke blir fristet til å spille hver dag, eller bruke astronomiske beløp noen ganger. Blant dem finner vi forbudet mot å introdusere tvungen PvP i spill, kansellering av enhver daglig tilkoblingsbonus, strenge restriksjoner på kjøp i spillet eller til og med forbudet mot å tilby utveksling mellom virtuell valuta og ekte valuta. (Nesten tretti tiltak er foreslått.) Disse reglene kunne ha hatt stor innvirkning på hele mobilvideospillindustrien, ettersom alle de store selskapene kommer fra Kina. Men nå, mot all forventning, har Kina bestemt seg for å omgjøre sin beslutning.

Genshin Impact (venstre), Honkai Star Rail (høyre)

Risikoen er svært høy

Bare noen få dager etter pressemeldingen endret den kinesiske regjeringen holdning. Mens kunngjøringer om restriksjonene ble sendt for mindre enn to uker siden, sa regjeringen at de ønsket å lette tiltakene som ble kunngjort. Samtidig sparket de mannen de anså som ansvarlig for denne kontakten. Så vi lærer takket være pressebyrået Reuters

At Feng Xixin ble fjernet fra sin stilling over natten. Han var publiseringssjef i reklameavdelingen til det kinesiske kommunistpartiet. Dette skiftet kan forklares med store økonomiske problemer, ettersom mobilspillmarkedet er svært produktivt i Kina. Du bør vite at etter regjeringens kunngjøringer om gacha-begrensninger, Store kinesiske selskaper så en kraftig nedgang i aksjene sine på aksjemarkedet, inkludert videospillgiganten Tencent.

Videospillmarkedet er en svært viktig økonomisk aktør i Kina, og med disse nye reglene skjøt det seg selv i foten. I følge CGIGC-foreningen. Det kinesiske videospillmarkedet genererte inntekter på mer enn 42 milliarder dollar, noe som representerer en økning på 13 % sammenlignet med fjoråret, en første i landets historie. Til tross for alt må vi vente til slutten av januar før vi får regjeringens endelige vedtak.