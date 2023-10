Kina: Tidligere statsminister døde i Beijing i en urolig tid

Som 68-åring døde Li ung i Kina, hvor ledere har slått rekorder for lang levetid – som bevist av hans tre umiddelbare forgjengere: Li Peng døde 90 år gammel, Zhu Rongji er nå 95, og Wen Jiabao er 81. Den plutselige bortgangen bringer tankene til Hu Yabang, som fikk et hjerteinfarkt i en alder av 73; Døden til den tidligere generalsekretæren for det kinesiske kommunistpartiet, senere i skam, ble ansett som en åpen og tolerant mann, og var katalysatoren for demonstrasjonene på Den himmelske freds plass i april 1989.

Hu og Li har det til felles at de ledet den kommunistiske ungdomsforbundet, en tradisjonell rase av seniorledere, før Kinas nåværende president, Xi Jinping, satte den på sidelinjen. Det er nok å minne oss forresten om at hvis Hu handlet i symbiose med sin statsminister, Zhao Jiang, var det samme ikke nødvendigvis sant mellom Li og Xi. De to ble umiddelbart oppfattet som rivaler, like forutbestemt til å lede partiet og lede Folkerepublikken.

En elskerinne, en surrogatmor og en uekte sønn i Amerika: det er for mye for en kinesisk utenriksminister

Konkurranse med Xi Jinping

Xi Jinping vant og i hans skygge har Li Keqiang slitt med å påtvinge sin visjon om en mer liberal økonomi, spesielt de siste årene, ettersom Xi har tatt til orde for å styrke byråkratisk kontroll samtidig som han fokuserer på politiske, moralske og kulturelle verdier. Maoistisk tid. På den siste KKP-kongressen, i oktober 2022, ble Li fjernet fra de øverste rekkene, noe som markerte at han ga fra seg ledelsen av regjeringen neste vår. En logisk avgang, etter to semi-regulære femårsmandater, men samtidig, for et tredje mandat, forblir Xi leder av partiet og staten…

Derfor døde Li Keqiang noen måneder etter at Xi Jinpings protesjé Li Qiang erstattet ham. Hans død falt sammen med en enestående bølge av utrenskninger i Beijing siden 1980-tallet, der utenriks- og forsvarsministre og flere militæroffiserer «forsvant» før de ble offisielt avskjediget uten forklaring. Foreløpig kan vi ikke trekke andre konklusjoner enn følelsen av at Kina opplever en uvanlig trøblete periode.