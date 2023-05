Kina uttrykker «dyp misnøye» med G7-rapporten

Toppmøtet for ledere for de syv store industrialiserte demokratiene (Canada, Frankrike, USA, Tyskland, Italia, Japan og Storbritannia) ble holdt i den japanske byen Hiroshima fra fredag.

Underskriverne understreker «betydningen av fred og stabilitet over Taiwanstredet» og sier de er «dypt bekymret» over situasjonen i Sør-Kinahavet, og anklager implisitt Kina for «tvang».