Kina valgte Marokko for sine elektriske industrikjøretøyer

Grønland sa i en uttalelse at distribusjonsavtalen for å nå det marokkanske markedet er med en minimum potensiell markedsverdi på 5 millioner dollar (omtrent 46 millioner dirham) og 8,4 millioner dollar (78 millioner dirham). I følge dette dokumentet er Elive Maroc, Grønlands partner i Marokko, eksklusiv distributør av elektriske industrikjøretøyer for det kinesiske konsernet i Kongeriket.

Tilgang til det marokkanske markedet “Greenland Technologies flagg er plantet i Afrika, kontinentet som vi planlegger å utvikle oss på når vi utvider vårt utvalg av elektriske industrikjøretøyer,” bekreftet Greenland CEO Raymond Wang i pressemeldingen. Den kinesiske giganten valgte Marokko for denne første institusjonen i Afrika på grunn av “fordelene” til det marokkanske markedet, som ifølge selskapet er klart for elektrifisering av industrikjøretøyer.

I tillegg lovet Marokko til FN å nå målet om 80 % bruk av fornybar energi innen 2050, husket Greeland, og la til at strømkostnadene i Marokko er relativt lave ($0,116 per kWh) sammenlignet med de som drives av diesel. Han konkluderer, “Vi kunne ikke orkestrert en bedre avtale, og vi håper den fungerer som en modell for å akselerere salgsveksten vår rundt om i verden.”