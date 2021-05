Kinarakettens siste krasj: Romfartøy utenfor kontrollen kan krasje i dag

Lang 5. mars rakett, dette Bærte en kinesisk romstasjonsmodul, Har falt i lav bane rundt jorden og står nå i fare for å falle ned igjen.

Rakett Tionhe lanserte modulen vellykket forrige uke, Det blir boarealet til den fremtidige kinesiske romstasjonen (CSS). Dessverre nådde den 30 meter lange raketten også bane, nå en av de største rakettene for ukontrollert gjeninnreise.

Det er uvanlig at raketter når hastigheten som kreves for å nå bane, men for tiden reiser den verden rundt med en hastighet på hvert 90. minutt eller sju kilometer per sekund. Den strekker seg nordover til New York, Madrid og Beijing, og sør til Chile og New Zealand.

Det er frykt for at raketten kan lande i et befolket område; Long March-raketten ble sist lansert i mai 2020, Søppel ble rapportert å ha falt i landsbyer langs Elfenbenskysten. Forskere vet ennå ikke når rakettens hastighet vil falle, men det vil sannsynligvis gjøre før 10. mai 2021.

Les mer:

