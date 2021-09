Kinas private raffinerier tar fat når de forbereder seg på å kondensere

(Bloomberg) – Kinas uavhengige oljeraffinerier har returnert til det fysiske råmarkedet de siste ukene, noe som har bidratt til å øke asiatisk etterspørsel etter at en regjering har slått ned på sektoren oppfordret kjøpere til å redusere aktiviteten.

Noen private prosessorer, inkludert China National Chemical Corporation og Sinochem Hongron Petrochemical Company, har hentet laster fra Norges Johan Sverdrup og Russlands Espoo-råolje for levering i oktober-desember, opplyser forhandlere. Frilansere, også kjent som tekanner, har begynt å gjenopplive behandlingstakten etter hvert som vedlikeholdet avsluttes og søker å bruke oljekvoter.

En bedring i aktiviteten fra prosessorer i Asias største økonomi kan bidra til å støtte de fysiske markedene som ligger til grunn for globale råoljepriser etter at benchmark Brent -råolje mistet mer enn 4% i august. Beijing undersøker uavhengige raffinerier for å forbedre etterlevelse av skatteforpliktelser og miljøregler.

Yuntao Liu, analytiker i Energy Aspects Ltd. Basert i London, ‘Det er på tide å komme seg ut av tekannene og begynne å kjøpe igjen’. September og oktober er vanligvis høyeste etterspørselssesong for både bensin og diesel når folk kjører mer i løpet av de lange nasjonale helligdagene. Sa han med starten av høstsesongen.

Traders sa at utsikten for Kina til å gi nye importkvoter innen oktober, ber raffinaderier om å bruke opp resten av tidligere utgivelser, noe som hjelper med å få øye på kjøp. Frilansere kan få ytterligere 11 millioner tonn innsats i løpet av resten av året, prognoser EA og øker appetitten. Totale kvoter på 4,42 millioner tonn ble tildelt i den siste batchen.

Tekanner som Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co. og Dongying Lianhe Petrochemical Co. sendte inn minst fire dagers omstart i august etter å ha fullført det planlagte arbeidet, ifølge bransjekonsulent SCI99. Behandlingsraten for frilansere i Shandong steg til 68,46% i uken til 27. august, opp fra 66,98% i midten av måneden, ifølge SCI99 -data.

