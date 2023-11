Kinematografi: Horizons of Norway

Har du alltid drømt om å reise til nord på kontinentet vårt? Oppdag det lykkeligste landet i verden! Fjordene teller i hundrevis, der havet sameksisterer osmotisk med land og uten tvil det største platået i Europa!

Horizons guider tar deg til Norge!

Vi er veldig glade for å invitere deg til en forhåndsvisning for sammen å oppdage prosjektet vårt og filmen «Les Horizons De La Norvge» på Atrium 57 i Gembloux 17. november. Økten er klokken 20.00, men dørene åpner klokken 18.30 for å ønske deg velkommen inn for en liten drink.

I 1t15 vil du bli fordypet sammen med oss ​​i Horizons Guides verden og du vil kunne oppdage dette fantastiske landet som heter Norge. Vi brukte 15 dager på å møte, oppdage, besøke og mange andre ting.

Inngangspris er 6!

Bli med og reserver plasser, enklere kan det ikke bli! Fyll ut dette skjemaet: https://forms.gle/7aBfktQhBiSEruaN7

Betal til vår konto: Be25 7320 2957 8482 og motta din elektroniske inngangsbillett direkte til din e-postboks!

Vi håper å se mange av dere på visningen vår!