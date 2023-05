Kinepolis åpner en IMAX-kino i Liège

IMAX, oppkalt etter det kanadiske selskapet som utviklet den, er en teknologi som gjør at filmer av meget høy kvalitet kan vises på veldig store skjermer. Den nye avtalen mellom Kinépolis og IMAX Corporation sørger for forbedring av to kinoer og etablering av seks nye, inkludert en i Liège. Cité ardente-komplekset vil dermed slutte seg til Brussel, den første belgiske byen der Kinépolis implementerte teknologien i 1988. Mangelen på passende produksjoner førte imidlertid til at det ble stengt mellom 2005 og 2016. Ting har endret seg, sier Kinépolis-talsmannen. Filmer som tilbys på IMAX i Brussel og Antwerpen er nå regelmessig de første som blir utsolgt. I tillegg til Kinepolis har Pathé-gruppen en IMAX i Charleroi. (belgisk)