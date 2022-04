Kinesisk leder av en gruve i Rwanda dømt for å ha pisket arbeidere: Bilder sjokkerer verden

En kinesisk gruvesjef er dømt til 20 års fengsel for å ha overfalt lokale arbeidere i Rwanda.Videoen av ham som pisket noen bundet til en stolpe har gått viraltDet fikk AFP onsdag.

Sun Shujun, som jobbet ved Cossitarite-gruven, tinnets hovedmalm, ble arrestert i september.

«MR. Det er tydelig at Solen har torturert ofrene og påført fysisk avstraffelse med ondsinnet hensikt, som er en alvorlig forbrytelse.«Dommer Jack Kanyarukika dømte ham til tjue års fengsel.

Sun, som møtte i Rutsiro tingrett (Vest) på tidspunktet for dommen, innrømmet å ha angrepet to ansatte, og sa at han hadde slått dem fordi de var «frustrerte og lei av å stadig stjele mineraler».

Den 43 år gamle manageren signerte et «forsoningsbrev» der de hevdet at de to ofrene hadde betalt til sammen mer enn én million rwandiske franc (900 euro) i erstatning.

Påtalemyndigheten, som vurderte fire ofre, sa imidlertid at begge hadde godtatt betalingene.»For de så på ham og ble sjokkert og redde«.

En annen leder av selskapet, Ali Group Holdings Limited, ble funnet å være medskyldig og dømt til tolv års fengsel. Den tredje personen er ikke skyldig.

I september gikk en 45-sekunders video viral som viser en kineser som pisket en annen mann krøllet sammen på bakken, en annen mann bundet til et tau.

Etter dommen ble Mr. Sun, som ble løslatt mot kausjon, satt i håndjern og ført bort. Han har tretti dager på seg til å anke.

Den kinesiske ambassaden i Rwanda sa i en uttalelse at den har «tatt kjennelsen til etterretning».

«Ambassaden oppfordrer alltid kinesiske statsborgere i Rwanda til å overholde lokale lover og forskrifter.«Rettighetene til innbyggerne må beskyttes ordentlig.»