Kinesisk nettsupermarked ankommer Belgia | Økonomi

Ochama, et datterselskap av den kinesiske internettgiganten JD.com, har vært i drift i Nederland i seks måneder. Hos våre naboer kan kunder bestille dagligvarer på nett for enten å få det levert eller hente det selv på fire små punkter i Amsterdam, Rotterdam, Utrecht og Leiden. Merket opptar ikke en veldig stor arbeidsstyrke, da de fleste bestillinger utarbeides av roboter.

Utvalget til det kinesiske merket spenner fra mat til vedlikehold av hjemmet og elektroniske apparater. For å bestille må du først bli medlem.

Belgiske planer for det kinesiske merket er uklare på dette tidspunktet. Det ser ikke ut til å være noe problem med hentepunkter i vårt land, for øyeblikket kun muligheten for hjemlevering. Det er heller ikke mulig å bestille ferske eller frosne produkter til Belgia.