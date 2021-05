Kinesisk rakett: Hva om Long March 5b faller til jorden?

Lang 5. mars rakett Den vil falle tilbake til jorden etter lansering av en del av Kinas neste romstasjon.

Den 30 meter lange raketten gikk inn i bane i en hastighet som nå reiser rundt hele verden mer enn hvert 90. minutt – noe som betyr at det er umulig å fortelle hvor romfartsorganisasjoner skal lande.

I fjor, en lignende prototype håndverk Ankom 13 minutter etter å ha truffet New York City. På slutten av håndverket Selvsikker Den 18. amerikanske romfartsstyrken styrker i Atlanterhavet.

Hvis raketten kommer inn i atmosfæren over et befolket område, Resultatet vil være lik et lite flyulykke spredt over 100 miles, Sa Jonathan McDowell, astronom ved Harvard Universitys senter for astronomi.

Heldigvis er det mer sannsynlig at folk er trygge og har mindre skade på bygninger eller miljøet. Dette skyldes ikke forebyggende eller defensive tiltak, men snarere et spørsmål om statistikk.

European Space Agency (ESA) sier at for en slik ukontrollert gjeninntakshendelse er det ikke mulig å forutsi nøyaktig hvor gjenstanden eller deler av gjenstanden vil falle.

Dette skyldes hovedsakelig den atmosfæriske tettheten, som skyver raketten til å komme inn i høyden igjen, som ikke er kjent for å være mindre enn 300 km fordi romfartøyet ikke flyr i så lave høyder.

Lang 5. mars rakett Er for tiden flyktig I en høyde på 170 til 372 km, men i dag er det 160 km.

Ved gjeninnføring kan materialet rett og slett brenne, men deler av raketten med høyere smeltepunkt kan komme til bakken. Siden den kinesiske romfartsorganisasjonen bare gir begrenset informasjon om romfartøyet, sliter eksperter med å finne ut hvordan raketten vil bygge den med re-entry.

Siden jorden er 75 prosent vann og store områder er ubebodde, er risikoen for enhver person veldig liten – de som kjører bilen har større risiko enn de som kom fra denne raketten.

“Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da [scenario] En av de strukturelle stengene treffer noen, noe som kan være farlig, men ikke dødelig, ”sa McDowell. Den uavhengige. Søppel kan reise med en hastighet på rundt 100 miles i timen, så dyre eiendomsskader kan oppstå, men når det sprer seg over 100 miles, vil bare en eller to stykker treffe det befolkede området.

I løpet av det siste tiåret har rundt 100 satellitter og rakettlegemer kommet inn i atmosfæren hvert år med en hastighet på 150 tonn, og utslipp av romrusk vil bare øke på grunn av tid. Mangel på lovgivning for å rydde opp i rommet rundt planeten vår.

NASA-forsker Donald Kessler har advart om at dominoeffekten av krasj mellom to romfarer kan skape et uforutsigbart lag med rusk, noe som gjør lansering av landrom umulig – Det fanger oss i utgangspunktet på jorden.

Dette potensielle problemet er mye større enn den lille sannsynligheten for at rusk rammer bygninger eller til og med mennesker. I en slik hendelse, de planlagte oppdragene til månen eller til og med Terreng tirsdag Kan forhindres i å endres.