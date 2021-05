Kinesisk rakett krasjer på lørdag da USA etterlyser “ansvarlig romatferd” plassering

Det hvite hus har bedt om “ansvarlig romoppførsel” ettersom den kinesiske raketten, antatt å være ute av kontroll, ser ut til å komme tilbake til jorden på lørdag.

Den amerikanske romkommandoen Long har overvåket rusk siden 5. mars, som i forrige uke lanserte hovedblokken til Kinas første permanente romstasjon i bane. Cirka 30 meter (100 fot) lang vil være en av de største plassrester som faller til jorden.

Den ideelle organisasjonen, føderalt finansiert Aerospace Corp, har sagt at den forventer at stillehavsrester vil treffe nær ekvator etter å ha passert gjennom øst-amerikanske byer. Denne bane dekker en del av planeten fra New Zealand til Newfoundland. Det amerikanske forsvarsdepartementet forventer at det vil falle til jorden på lørdag, men Pentagon sier at de “ikke kunne merke det innen få timer etter at de kom inn igjen.”

Pressesekretær Jen Zaki i Det hvite hus sa onsdag: “USA er forpliktet til å håndtere risikoen for romrusk og økende overbelastning i verdensrommet, og vi ønsker å samarbeide med det internasjonale samfunnet for å forbedre ledelse og ansvarlig plass. Atferd. “

Kinas romfartsbyrå har ennå ikke sagt om raketten vil bli kontrollert eller generere ubegrenset nedstigning. Men avisen Global Times, utgitt av Kinas kommunistiske parti, sa at rakettens “tynnhudede” aluminiumslegering eksteriør lett kunne brenne seg ut i atmosfæren og utgjøre en vidtrekkende fare for mennesker.

Spådd av Jonathan McDowell, en astronom ved Harvard University Noen deler av raketten vil beholde re-entry Og det ville være “tilsvarer et lite flyulykke over 100 miles.”

“Til slutt lanserte de en lang mars 5B-rakett som fløy opp i himmelen med store lange metallstenger og skadet flere bygninger på Elfenbenskysten,” sa han.

“Det verste er at det virkelig er likegyldig fra Kinas side.

Den lange mars 5B-raketten gikk i bane rundt hoveddelen av Tianhe eller Heavenly Harmony 29. april. Kina planlegger 10 lanseringer til for å sette ekstra deler av romstasjonen i bane.

I mai 2020 styrtet en annen kinesisk rakett ukontrollert fra Vest-Afrika ut i Atlanterhavet. Det var den største søppel som falt ukontrollert siden den tidligere sovjetiske romstasjonen Saliat 7 i 1991.

Kinas første romstasjon, Tiangang-1, kolliderte med Stillehavet i 2016. I 2019 kontrollerte romorganisasjonen rivingen av sin andre stasjon, Tiangong-2, inn i atmosfæren.

I mars styrtet vraket av den USA-baserte SpaceX Aviation Falcon 9-raketten i Washington og på Oregon-kysten.

Med Reuters